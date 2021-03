Terminy meczów z Cracovią i Piastem

Ekstraklasa ustaliła terminy meczów 25. i 26. kolejki . Spotkanie Legia Warszawa - Cracovia odbędzie się w niedzielę, 18 kwietnia o godzinie 17:30, a starcie Piast Gliwice - Legia Warszawa w środę, 21 kwietnia o godzinie 20:30. Terminarz meczów Legii: 03.04. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 11.04. (ND) 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa 18.04. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Cracovia 21.04. (ŚR) 20:30 Piast Gliwice - Legia Warszawa Terminarze w działach: Terminarz Legii Terminarz Ekstraklasy Terminarz Pucharu Polski Relacje z meczów W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.

obiektywny - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Niestety. To świadczy o poziomie naszej ligi. Michniewicz zostanie obwolany najlepszy. trenerem roku, a we wrześniu to zwolnią D: odpowiedz

Władeczek - 6 godzin temu, *.netfala.pl Nie za krótka ta przerwa faken między meczem z craxą i piastunkami? Kto faken układał ten kalendarz? odpowiedz

Filip_Legionista - 6 godzin temu, *.209.103 @Władeczek: Dadzą radę, 3 dni przerwy to normalka, poza tym teraz odpoczną, bo przerwa reprezentacyjna, a później mecze co tydzień to zmęczeni nie będą. Legia Mistrz ???????? odpowiedz

krzych147 - 2 godziny temu, *.chello.pl @Władeczek: Nie krótka, tak samo jak grali kiedyś w LE w czwartki, a potem w nd ligowy mecz, też dwa dni między meczami :) odpowiedz

