Zapasy

Dwa medale na MP U-20

Poniedziałek, 22 marca 2021 r. 10:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwa medale zdobyli zapaśnicy Legii podczas Mistrzostw Polski do lat 20 w zapasach w stylu klasycznym, które odbyły się w Poznaniu. Srebny medal w kategorii wagowej -63kg zdobył Salman Khucheev. Nasz zawodnik przegrał finałową walkę z Grzegorzem Kunkelem (Olimpijczyk Radom) 2-3, a radomianin zwycięski punkt zdobył dokładnie na minutę przed końcem walki. Brąz w kat. -55kg wywalczył Abdul Rokhman Magamadov, który w rywalizacji o brąz pokonał Krystiana Kurysa (Orlik Wierzbica) 8-0. W klasyfikacji drużynowej, Legia została sklasyfikowana na miejscach 12-13.



W Poznaniu odbyły się również Mistrzostwa Polski do lat 23, w których startował jeden legionista - 21-letni Krzysztof Śmigacz był dziesiąty w kategorii wagowej do 87 kilogramów.