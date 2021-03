Walerian Gwilia zagrał w czwartek w meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 Szwecja - Gruzja. Pomocnik Legii Warszawa wszedł na boisko w 60. minucie za Dżabę Kankawę przy stanie 1-0 dla Szwecji i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Drugi mecz Gruzini rozegrają w niedzielę o godzinie 18 z Hiszpanią, a trzeci w środę o godzinie 20:45 z Grecją.

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Moze tego Dzabe Kankawe sciagnac do nas? Bedzie dzabal i kakal przeciwnikow, cokolwiek to znaczy... odpowiedz

