Walerian Gwilia wystąpił w reprezentacji Gruzji w zremisowanym 1-1 meczu eliminacji do mistrzostw świata z Grecją. Pomocnik Legii wszedł na boisko w 74. minucie przy stanie 0-0. Dwie minuty później Grecy wyszli na prowadzenie, a po kolejnych 120 sekundach Gruzini wyrównali. Gola strzelił Chwicza Kwaracchelia, a asystę zanotował Walerian Gwilia.

Tomek prg - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kozak grajek mam nadzieje że transfer w lecie ponad 4 mln Euro minium odpowiedz

LkibicL - 2 godziny temu, *.chello.pl Redakcjo , czy macie jego naturalne zdjęcie jak kaleczy rozgrywanie i potyka się o własne nogi? odpowiedz

