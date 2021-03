Legioniści zagrają w reprezentacjach

W marcu rozegrane zostaną mecze reprezentacji Polski oraz reprezentacji U-21. Bartosz Slisz otrzymał powołanie do reprezentacji A na spotkania eliminacji Mistrzostw Świata 2022 z Węgrami, Andorą i Anglią. W kadrze Gruzji będzie miał szansę wystąpić Walerian Gwilia, Filip Mladenović w kadrze Serbii, Tomas Pekhart w reprezentacji Czech, a Josip Juranović w kadrze Chorwacji. Powołanie na zgrupowanie reprezentacji U-21 w Hiszpanii i dwa towarzyskie mecze otrzymał Cezary Miszta. Legioniści w reprezentacjach: Reprezentacja A eMŚ 2022 25.03. godz. 20:45 Węgry - Polska (Budapeszt) 28.03. godz. 20:45 Polska - Andora (Warszawa) 31.03. godz. 20:45 Anglia - Polska (Londyn) powołany: Bartosz Slisz U-21 mecze towarzyskie 26.03. Polska - U-20 Arabia Saudyjska 29.03. Polska - Austria powołany: Cezary Miszta Inne reprezentacje 24.03. godz. 20:45 Słowenia - Chorwacja 24.03. godz. 20:45 Serbia - Irlandia 24.03. godz. 20:45 Estonia - Czechy 25.03. godz. 20:45 Szwecja - Gruzja 27.03. godz. 18:00 Chorwacja - Cypr 27.03. godz. 20:45 Serbia - Portugalia 27.03. godz. 20:45 Czechy - Belgia 28.03. godz. 18:00 Gruzja - Hiszpania 30.03. godz. 18:00 Azerbejdżan - Serbia 30.03. godz. 20:45 Chorwacja - Malta 30.03. godz. 20:45 Walia - Czechy 31.03. godz. 20:45 Grecja - Gruzja powołani: Walerian Gwilia (Gruzja), Josip Juranović (Chorwacja), Filip Mladenović (Serbia), Tomas Pekhart (Czechy) Ponadto Ernest Muçi został powołany do młodzieżowej reprezentacji Albanii na zgrupowanie, które odbędzie się 22-31 marca.

Pab(L)o - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Teraz trzeba trzymać kciuki, żeby żaden nie wrócił z kontuzją lub koroną odpowiedz

