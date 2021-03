Klasyfikacja kanadyjska: Tomas Pekhart na czele

Na czele klasyfikacji kanadyjskiej sezonu 2020/21 w Legii Warszawa niepodzielnie króluje Tomas Pekhart , który ma na swoim koncie aż 21 goli i 1 asystę. Na drugim miejscu jest Filip Mladenović z 7 golami i 8 asystami - najwięcej w drużynie. 5 bramek i 5 asyst zanotował trzeci w tej klasyfikacji Paweł Wszołek , ale dogonił go Luquinhas - 4 gole i 6 asyst. Bilans sezonu 2020/21 31 meczów: 20 zwycięstw - 4 remisy - 7 porażek, bramki: 55-32 średnia punktów: 2,06 gole na mecz: 1,77 gole stracone na mecz: 1,03 Ciekawostki: Legia przegrała tylko jeden z jedenastu meczów rozegranych na wyjeździe. 51 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 16 padło po strzałach z główki. 46 to gole z akcji, 3 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 6 po rzutach karnych. Najczęściej Legia strzelała w drugim kwadransie pierwszej połowy - 14 trafień. Najmniej traciła w między 61-75 minutą - tylko dwa gole rywali. Najmniej bramek Legia zdobywała w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 3 trafienia, a jednocześnie najwięcej w tym czasie traciła - 7 goli przeciwników. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,62 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,12 l . Żaden piłkarz nie wystąpił we wszystkich meczach. Najwięcej minut na boisku spędził kapitan Artur Jędrzejczyk . W obecnym sezonie 11 zawodników zadebiutowało w koszulce z "eLką" na piersi. Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2020/21 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)

gdasgdas - 10 minut temu, *.125.108 https://paweltypowanie.blogspot.com/ - kurs ponad 600 jutro odpowiedz

CWKSiak - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Refakcja

Zróbcie również klasyfikacje, kto ile bramek zawalił ? Myśle, ze byłaby ciekawa... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Pekhard mladenovic wszolek luqinhas ewentualnie kapustka i dlugo dlugo nic odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Klasyfikacja jest niekompletna,brakuje statystyk Valencii...



:D:D :D odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de @SEBO(L): U nas tak już jest,że zawsze musimy mieć jakiegoś Valencie.Kiedyś Chukwu,później Philipss,Obradovic teraz Valecia.W międzyczasie jakiś Eduardo,Agra czy Rocha.

Ciekawe kto z tych co przyszli w lutym zajmie miejsce po Valenci?Jak na razie gra tylko Szabanow,reszta się aklimatyzuje.Mityczne już pół roku poznawania szstni.

Prawda jest taka że jak ktoś jest dobry to gra a jak jest cienki to się ciemnocie opowiada bajki o aklimatyzacji. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.chello.pl @Darek : tak jak to było chodziazby z Vadisem ;) odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Darek : wiesz,mnie najbardziej chodzi o to,że gdy zaczęło się mówić o tym transferze i wreszcie, niestety,go dopiąć,to wielu było takich,co się ze mną "nie zgadzało" i chwaliło ten ruch.Według mnie był on nam niepotrzebny.Wielka radość, że taki dobry,ciągnął do przodu grę Piasta,techniczny,no indywidualnie to Copa America! Ale ktoś chcąc porównywać grę w Piaście i w Legii,chyba nie widzi zasadniczych różnic wymagań,no i tego,że przychodząc rozegrał w poprzednim sezonie 19 meczów po średnio 17 minut w każdym... No i ten wątpliwy "luksus" będzie kosztował klub między 800 tysięcy - milion złotych... Coś,ku.wa,tych jego miłośników talentu ciężko dostrzec w komentarzach od tamtej pory... A patrząc na jego staty,powinni mieć coś do powiedzenia...;) odpowiedz

