27-28.03: Weekendowy rozkład jazdy

Koszykarze Legii w niedzielę zakończą sezon zasadniczy meczem z Kingiem. Wygrana zapewni nam drugie miejsce przed play-off i grę właśnie z Kingiem w I rundzie play-off, z kolei porażka sprawi, że zakończymy rozgrywki na miejscu czwartym i wówczas play-off rozpoczniemy rywalizacją z Treflem Sopot. Początek w niedzielę o 15:00, a transmisja w Polsacie Sport Extra. Futsaliści Legii w niedzielę o 14:00 w hali OSiR Włochy zagrają z Orlikiem Mosina - transmisja na YT. III-ligowe rezerwy Legii zagrają ostatni mecz pierwszej części sezonu - w LTC legioniści zmierzą się z Ruchem Wysokie Maz. Wygrana (przy korzystnych warunkach innych spotkań) może zapewnić naszym rezerwom miejsce w czołowej ósemce ligi i udział w tzw. grupie "mistrzowskiej" w dalszej części sezonu (drużyny z miejsc 1-8 zagrają między sobą mecz i rewanż). Rugbistki Legii wezmą udział w pierwszym tegorocznym turnieju Mistrzostw Polski sezonu 2020/21. Zapaśnicy Legii wezmą udział w drugich zawodach Pucharu Polski kadetów (U-17), które odbędą się w Raciborzu. Rozkład jazdy: 27.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - Ruch Wysokie Mazowieckie [Legia Training Center - boisko 6] 27.03 g. 12:40 Radomiak Radom - Górnik Łęczna 27.03 g. 14:00 Olimpia Elbląg - Stal Rzeszów 27.03 g. 14:30 Legia II Warszawa - Żubry Białystok [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 27.03 g. 16:00 Zagłębie Sosnowiec - Stomil Olsztyn 28.03 g. 14:00 Legia Warszawa - Orlik Mosina [futsal, ul. Gładka 18] 28.03 g. 15:00 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: Uwaga: Decyzją PZPN (odnośnie rozgrywek CLJ) oraz Mazowieckiego ZPN (w odniesieniu do pozostałych rozgrywek młodzieżowych), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021, poz. 546) , poniższe, zaplanowane na ten weekend mecze (oraz wszelkie inne spotkania lig młodzieżowych do 9.04 włącznie) zostały odwołane i przełożone na późniejszy termin, po 9 kwietnia. 27.03 g. 10:00 Escola Varsovia 08 - Legia U13 [ul. Fleminga 2] 27.03 g. 10:45 Legia LSS U10B - MKS Hutnik Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 27.03 g. 11:00 Świt Staroźreby 03 - UWKS Legia 03 [Staroźreby, ul. Wiatraczna 14] 27.03 g. 12:00 BKS ZSP 7 Bemowo 12 - Legia LSS U9 [ul. Szadkowskiego 3] 27.03 g. 12:00 UKS Iwiczna 09 - Legia LSS U11B [Lesznowola, ul. Szkolna 6] 27.03 g. 12:00 Legia LSS U12 - Turbo FA II Warszawa 08 [ul. Łazienkowska 3] 27.03 g. 13:30 SEMP II Ursynów 11 - Legia U10 [ul. Koncertowa 3] 27.03 g. 14:00 Legia LSS U11A - Unia Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] 27.03 g. 14:30 FC Komorów 08 - Legia LSS U13 [Granica, ul. Główna 96] 27.03 g. 14:00 Legia U17 - UKS SMS Łódź [CLJ U17][LTC boisko 6] 27.03 g. 15:00 KS Cracovia 03 - Legia U18 [CLJ U18][Rączna 757] 27.03 g. 16:00 Broń Radom 07 - Legia U14 [Radom, ul. Narutowicza 9] 27.03 g. 18:00 Legia U16 - Drukarz Warszawa 05 [LTC boisko 6] 28.03 g. 11:30 Escola Varsovia II 10 - Legia LSS U10A [ul. Fleminga 2] 28.03 g. 12:00 Legia U11 - Błonianka Błonie 10 [LTC boisko 6] 28.03 g. 14:00 Legia U12 - STF Champion 09 [LTC boisko 6] 28.03 g. 15:00 Escola Varsovia 06 - Legia U15 [ul. Fleminga 2]

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zaglebie S. 2-1 Stomil O. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Olimpia E. 2-0 Stal Rz. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Radomiak R. 3-1 Gornik L. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA II. 3-0 Ruch W.M. ! "L" !!! odpowiedz

