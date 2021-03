Autostrada do mistrzostwa, wysoka średnia punktów i... niezrealizowane cele

Trzy niezrealizowane cele Na powyższym tle lepiej prezentują się statystyki zespołu od momentu przejęcia go przez Czesława Michniewicza . Średnia liczba punktów w Ekstraklasie od 21 września 2020 roku wynosi aktualnie 2,33 , średnia strzelanych goli 2,0 , a średnia traconych 0,89 . A jak dotychczasowe liczby szkoleniowca prezentują się na tle poprzedników? Okazale, choć należy wziąć poprawkę na to, że większość trenerów notowała w Legii górkę, a kończyła w dołku, więc na ostateczne porównanie przyjdzie kiedyś czas. Wyższym procentem zwycięstw może pochwalić się jedynie Dean Klafurić , ale on prowadził zespół tylko w 15 spotkaniach. Podsumowując: bardzo dobre liczby, ale... to tylko liczby, za którymi muszą pójść realne sukcesy i trofea. Na minus na konto aktualnego szkoleniowca należy bowiem zapisać aż trzy niezrealizowane cele: faza grupowa Ligi Europy, Superpuchar Polski i Puchar Polski. Sporo, jak na nieco ponad 180 dni pracy. Trenerzy Legii w ostatnich latach: (nie)osiągnięcie celu - moment, w którym zespół zdobywa trofeum/awansuje do pucharów lub odpada z rozgrywek

Matt - 56 minut temu, *.tpnet.pl Szukanie kwadratowych jaj. Wielu komentujących zastanawia się czy będzie wyprzedaż, czy coś uda nam się wygrać w el. do pucharów. Przypominam, że rok i kilka tygodni temu był artykuły o tym czy Legia Vuko jest lepsza od tej Berga, Magiery, Czerczesowa. Dajcie spokój tym spekulacjom. Sport jest tu i teraz. Między gwizdkami. odpowiedz

ee - 1 godzinę temu, *.150.203 Na minus konto za superpuchar i LE? Juz doszukujac sie przy analizie punktow , gdy jest najlepsza od lat i mamy jakas przewage punktowa to dalej zle , bo x lat temu i tak jest duzo slabsza srednia... obiektywizmu troche , a nie zycie ciagle kuchenkorzem z 2004 co bylo odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.ilabs.pl Ja bym go nie winił za bach bach.

Ale fakt że się sfrajerzyl składem ustawieniem etc.

Wtedy byśmy odpadli i tak.



Na jego konto zdecydowanie PP 2021 i PP 2004 odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Legia od kilku sezonów dziaduje w lidze grając w kartkę na jesieni.Dopiero na wiosnę łapie rytm.Tetaz jest to samo.Jesteśmy w dobrym momencie ale na wiosnę o tej porze zawsze tak jest.

Pytanie czy awansujemy do europejskich pucharów i będziemy grać na jesieni tak jak obecnie?Szczerze wątpię.

Piłkarze rozjadą się po sezonie na kadrę.Drużyna bedzie trenawała w okrojonym składzie,dojdą kontuzję i przemęczenie.Przegrany superpuchar i puchary europejskie znowu nie dla nas.

Zmiana trenera i tak w kółko do zaje..nia. odpowiedz

bez - 1 godzinę temu, *.ujscie.net Biorąc pod uwagę fakt, że Michniewicz ma najsłabszą kadrowo Legię od wielu wielu lat (szrot + emeryci + chimeryczny Luqi) to jestem pod wielkim wrażeniem jego osiągnięć.

I nie piję tu do sytuacji klubu, polityki, prezesa i układu gwiazd. Po prostu tak słabej kadrowo Legii nie mieliśmy od wielu lat... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oby po sezonie nie nastapila wyprzedaz, to moze byc ciekawie. Potrzeba stopera i dobrego napadziora, chyba ze odpala wypozyczenia i nowe zakupy. Pozyjemy, poczekamy, zobaczymy, i oby...zwyciezymy. odpowiedz

vtrg - 3 godziny temu, *.tpnet.pl trzeba mieć IQ niższe od numeru buta, by rozliczać Michniewicza za lige europy odpowiedz

Xyz - 3 godziny temu, *.156.44 Ten akapit o minusach Michniewicza to chyba tak dla żartu? Pewnie w analizie pracy Vukovicia byście napisali, ze tez raz nie awansował do LE, ale za to pracował nie 180 dni tylko ponad rok, przez co jeden brak awansu na ponad rok pracy to nie tak wcale dużo. Moim skromnym zdaniem, w powyższej analizie zabrakło merytorycznego argumentu, ze co prawda Michniewicz lepiej punktuje od Vuko, ale za to nie ma legijnego DNA, przez co jest gorszym trenerem. Można by coś tez dodać o tym, ze za Leśnego to było super, Liga Mistrzów co roku, same trafione transfery, dużo wychowanków w składzie, a teraz nie ma nic. odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @Xyz: to bardzo proste:



1) Nie wpisaliśmy Ricardo Sa Pinto, że nie zdobył mistrzostwa 2019 (bo został zmieniony zanim stracił na nie szanse), a wpisaliśmy to Vukoviciowi, bo choć przejął stery po RSP, to jego zadaniem na końcówkę sezonu było zdobycie tytułu.



2) Sytuacja odwrotna: Czy jak Klafurić po zwolnieniu Jozaka zdobył MP to była zasługa Jozaka? Nie, Klafuricia.



3) Jak Vuković odpadł z eliminacji LM w 2020 roku, to ma to wpisane jako brak zrealizowania celu.



4) Michniewicz został zatrudniony na dwie ostatnie rundy LE, by zmienić coś co nie działało i walczyć o awans. Wygrał mecz Dritą, przegrał z Qarabagem.



Doszukiwanie się jakiś podtekstów jest zbędne, tym bardziej, że oglądam wiele treningów na żywo i uważam, że aktualny trener radzi sobie dobrze - nie będę jednak przeinaczał faktów. Pozdrawiam. odpowiedz

Xyz - 1 godzinę temu, *.156.44 @Woytek (Legionisci.com):

Ok, teraz rozumiem punkt widzenia.

Pozdrawiam odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Z tą Ligą Europy jako niezrealizowanym celu Cześka bym nie przesadzał. Chłopina miał za mało czasu aby coś zmienić w grze Legii. Superpuchar też nie całościowo idzie na jego konto. Puchar Polski jak najbardziej tak, choć przegrany pechowo po niezłej grze. odpowiedz

Stasiek - 3 godziny temu, *.kpn.net Zarzucanie Michniewiczowi braku awansu do fazy grupowej LE i superpuchar to niesmieszny zarr. Kumos tam sie na leb sufit zwalil... odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Stasiek: dokładnie! Nie jestem jego wiernym fanem, ale te mecze to jeszcze testament Vuko. Z PP zgoda. odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @Stasiek: Porażka z Qarabagem idzie na konto Michniewicza. W pierwszej kolejności oczywiście obwiniam prezesa (o czym wielokrotnie pisaliśmy), ale to nie Vuković ani nikt inny nie ustawił takiej taktyki na mistrza Azerbejdżanu i sromotnie przegrał. Można zaklinać fakty, pisać o testamencie Vuko etc., ale fakt jest taki, że zmiana trenera nastąpiła po to, by uratować puchary, a to kompletnie nie wypaliło. Wkrótce Michniewicz będzie miał okazję wykazać się i wtedy chętnie napiszę, że awansował do LM / LE / LKE. odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Praca w Legii nie jest łatwa. Tu wicemistrzostwo jest klęską . Nawet dobre wyniki, bez ładnej piłeczki są powodem dymisji trenera. Ale tutaj są też nieznane indziej satysfakcje: możliwości, kasa, sława. Na razie trener jest poprawny, nic jeszcze nie wygrał, trochę przegrał, ale Legia gra teraz fajnie. Może będzie dobrze w najlepszym, najbogatszym i najsławniejszym polskim klubie. odpowiedz

