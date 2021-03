Analiza

Droga Legii do fazy grupowej europejskich pucharów

"Wojskowi" są na dobrej drodze, by obronić tytuł mistrzowski. Czy po 4 latach wpadek uda się awansować do fazy grupowej europejskich pucharów? W tym roku sytuacja będzie różniła się od poprzednich lat tym, że UEFA utworzyła trzecie rozgrywki o nazwie Liga Konferencji Europy (UEFA Europa Conference League). Przeanalizowaliśmy, co może czekać drużynę ze stolicy w nadchodzących miesiącach, zakładając wariant optymistyczny, czyli zdobycie mistrzostwa, oraz wariant pesymistyczny - brak tytułu.



Plan maksimum, plan minimum



Jeżeli zespół Czesława Michniewicza zostanie mistrzem Polski, to planem maksimum jest awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a planem minimum - do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy (LKE). Aby mieć pewność gry w fazie grupowej tych drugich rozgrywek, wystarczy wygrać mecze w 1. i 2. rundzie Ligi Mistrzów (LM). Należy jednak pamiętać, że rok temu "Wojskowi" nie poradzili sobie właśnie w 2. rundzie el. LM z Omonią Nikozja (0-2 po dogrywce)...



Podobnie jak w ubiegłym roku, Legia może liczyć na rozstawienie w 1. i 2. rundzie eliminacyjnej LM (Q1 i Q2). W 3. rundzie (Q3) legioniści będą nierozstawieni, chyba że aż cztery wyżej rozstawione drużyny odpadną w 2. rundzie, co jest jednak mało prawdopodobne. Legia będzie natomiast rozstawiona na każdym etapie eliminacji Ligi Konferencji Europy oraz najprawdopodobniej do 4. rundy el. Ligi Europy (Q4) włącznie.



Legia jako mistrz Polski może rywalizować w następujących ścieżkach i rundach:

- w Lidze Mistrzów w ścieżce mistrzowskiej (Q1 - Q4)

- w Lidze Europy w ścieżce mistrzowskiej Q3, bez ścieżki mistrzowskiej w Q4

- w Lidze Konferencji Europy w ścieżce mistrzowskiej (Q2 - Q4)



Jak awansować jako mistrz?



Awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów (LM):

1) Q1 LM (wygrana) Q2 LM (wygrana) Q3 LM (wygrana) Q4 LM (wygrana)



Aby awansować do elitarnych rozgrywek, mistrz Polski musi pomyślnie przebrnąć przez cztery rundy eliminacyjne ścieżki mistrzowskiej - to jedyny sposób. Pierwszą przeszkodą (Q1) na drodze Ligi Mistrzów może być np. mistrz Gibraltaru, Malty, Walii, Irlandii, Białorusi, Luksemburga, Finlandii czy Łotwy. Grupa rywali w drugiej rundzie (Q2) obejmuje na ten moment takie drużyny, jak: Shkëndija Tetowo, Slovan Bratysława, Olimpija Ljubljana, Dinamo Tbilisi, Żalgiris Wilno, FK Sarajewo, Flora Tallinn, Buducnost Podgorica, Kajrat i Omonia (zmiany mogą nastąpić w zależności od tego, kto w danym kraju wywalczy tytuł mistrzowski). W 3. i 4. rundzie el. (Q3 i Q4) czekają drużyny ze zdecydowanie wyższej półki, takie jak: Dinamo Zagrzeb, Olympiakos Pireus, Slavia Praga, Young Boys Berno, Crvena zvezda, Rangers FC czy Salzburg.



Awans do fazy grupowej Ligi Europy (LE):

Możliwe są trzy drogi:

1) Q1 LM (wygrana) Q2 LM (wygrana) Q3 LM (wygrana) Q4 LM (przegrana)

2) Q1 LM (wygrana) Q2 LM (wygrana) Q3 LM (przegrana) Q4 LE (wygrana)

3) Q1 LM (wygrana) Q2 LM (przegrana) Q3 LE (wygrana) Q4 LE (wygrana)



Warto zauważyć, że odpadnięcie w 1. rundzie el. LM powoduje automatyczny spadek do 2. rundy el. LKE z pominięciem LE, do której eliminacje zaczynają się od 3 rundy. Jeżeli legioniści odpadną w 3. rundzie el. LM, to muszą wygrać mecz w 4. rundzie el. LE, w której powinni utrzymać rozstawienie.



Awans do Ligi Konferencji Europy (LKE)

Możliwe są cztery drogi:

1) Q1 LM (wygrana) Q2 LM (wygrana) Q3 LM (przegrana) Q4 LE (przegrana)

2) Q1 LM (wygrana) Q2 LM (przegrana) Q3 LE (wygrana) Q4 LE (przegrana)

3) Q1 LM (wygrana) Q2 LM (przegrana) Q3 LE (przegrana) Q4 LKE (wygrana)

4) Q1 LM (przegrana) Q2 LKE (wygrana) Q3 LE (wygrana) Q4 LE (wygrana)



Plan minimum to przejście dwóch pierwszych rywali w LM, bo to zagwarantuje udział co najmniej w fazie grupowej LKE. Schemat eliminacji przewiduje, że po ewentualnym odpadnięciu w 3. rundzie eliminacji LM zespół przechodzi do 4. rundy LE, a w przypadku kolejnego niepowodzenia z automatu trafia do fazy grupowej LKE. Najgorszym scenariuszem byłoby odpadnięcie w 1. rundzie el. LM, bo wówczas legioniści musieliby wyeliminować trzech kolejnych rywali w el. LKE (Q2-Q4).



Jak awansować do grupy z 2. lub 3. miejsca w Ekstraklasie lub jako zdobywca Pucharu Polski?



Awans do Ligi Konferencji Europy (LKE)

W ścieżce niemistrzowskiej możliwa jest jedna droga:

1) Q1 LKE (wygrana) Q2 LKE (wygrana) Q3 LKE (wygrana) Q4 LKE (wygrana)



Brak mistrzostwa wyklucza udział w Lidze Europy i dotyczy to wszystkich polskich drużyn. W rankingu klubowym krajowym Polska zajmuje 29. miejsce, a dopiero 15. lokata przewiduje jedno miejsce w eliminacjach LE (dla zdobywcy krajowego pucharu). Odrobienie strat w tym rankingu w najbliższych latach jest mało prawdopodobne.



Wicemistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski rozpoczną grę o Ligę Konferencji Europy od 2. rundy el. (Q2). Drużyna z 3. miejsca zagra od 1. rundy el. (Q1). Aby awansować do fazy grupowej, należy wyeliminować wszystkich przeciwników. To wykonalne zadanie, bo Legii nie powinno zabraknąć punktów w rankingu, by utrzymać rozstawienie aż do 4. rundy eliminacyjnej i uniknąć wylosowania takich zespołów, jak np. Liverpool, Villarreal, Basel, Lazio, Kopenhaga, CSKA Moskwa, Olympique Marsylia. Z powodu niskich współczynników, zdecydowanie trudniej będą miały inne polskie drużyny.



Terminarz eliminacji europejskich pucharów 2021/22:



15/16 czerwca - losowanie 1. i 2. rundy el. LM i LKE



6-8 lipca - 1. runda el. LM i LKE (pierwsze mecze)

13-15 lipca - 1. runda el. LM i LKE (rewanże)



19 lipca - losowanie 3. rundy el. LM, LE i LKE



20-22 lipca - 2. runda el. LM i LKE (pierwsze mecze)

27-29 lipca - 2. runda el. LM i LKE (rewanże)



2 sierpnia - losowanie 4. rundy el. LM, LE i LKE (play-off)



3-5 sierpnia - 3. runda el. LM, LE i LKE (pierwsze mecze)

10/12 sierpnia - 3. runda el. LM, LE i LKE (rewanże)



17-19 sierpnia - 4. runda el. LM, LE i LKE (pierwsze mecze)

24-26 sierpnia - 4. runda el. LM, LE i LKE (rewanże)



26 sierpnia - losowanie fazy grupowej LM

27 sierpnia - losowanie fazy grupowej LE i LKE