PEŻ powiększona do 18 drużyn. Finał ligi w Warszawie!

Wtorek, 23 marca 2021 r. 09:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Polska Ekstraklasa Żeglarska w sezonie 2021 zostanie powiększona z 12 do 18 zespołów, podobnie jak 1 Liga Żeglarska. Załoga Legii Warszawa walczyć będzie o medale Mistrzostw Polski podczas czterech regat. Pierwsze zaplanowano na 22-23 maja w Sopocie, a sezon zakończony zostanie w dniach 2-3 października w Warszawie na Zalewie Zegrzyńskim. Będą to pierwsze zawody w ramach PEŻ w stolicy z udziałem Legii.



Polska Liga Żeglarska zdecydowała, że żadna z załóg w sezonie 2020, nie spada z ligi, ponadto powiększono liczbę drużyn, które awansują z 1 Ligi do PEŻ.



W sezonie 2021 wyścigi będą miały miejsce na 9 jachtach (a nie jak dotychczas na sześciu) brytyjskiej produkcji RS21 o wadze 650 kg i następującej specyfikacji: 6,34m długości, grot 16,2m2, fok 8,2m2, genaker 40m2, zanurzenie 1,33m, a załoga liczyć może 4-5 osób.



Terminarz PEŻ:

22-23 maja Sopot

3-4 lipca Gdynia

14-15 sierpnia Szczecin

2-3 października Warszawa - Sztorm Grand Prix



Ekstraklasa w sezonie 2021: YKP Gdynia, Yacht Club Gdańsk, Giżycka Grupa Regatowa, KS AMW Iskra Gdynia, Sztorm Grupa Warszawa, Pogoń Szczecin, Olsztyński Klub Żeglarski, Legia Warszawa, UKS Albatros Wolin, Yacht Club Sopot, Dżygit Białystok, SportVita Ski&Sail Gliwice, Puchar Polski Jachtów Kabinowych, JK Między Żaglami Warszawa, KW Garland Gliwice, AZS Politechnika Gdańska, Odyssey Sailing Club, Jachtklub Stoczni Gdańskiej.



Pewne miejsce w I lidze żeglarskiej ma zapewniona druga załoga Legii. I liga również liczyć będzie 18 załóg, a nie 12 jak do tej pory. O 13 miejsc na zapleczu ekstraklasy toczyć się będą kwalifikacje, które w dniach 16-18 kwietnia odbędą się w Sopocie na łodziach Delphia24. Wyścigi I-ligowe odbywać się już będą, podobnie jak zawody PEŻ na RS21.



Terminarz I ligi:

29-30 maja Sopot

10-11 lipca Gdynia

7-8 sierpnia Szczecin

25-26 września Warszawa