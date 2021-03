Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Mecze polskich spraw

Wtorek, 30 marca 2021 r. 10:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wydana w marcu tego roku książka Stefana Szczepłka, zatytułowana "Mecze polskich spraw", przedstawia historie czternastu spotkań, zdaniem autora, dość istotnych dla naszej reprezentacji. Jako że w reprezentacji Polski przez lata grało wielu piłkarzy Legii, w tej publikacji nie mogło również zabraknąć legijnych wątków.



Tym bardziej, że Stefan Szczepłek nigdy nie ukrywał, że przy Łazienkowskiej spędził wiele lat, śledząc i wyłapując mnóstwo ciekawostek, które następnie "sprzedaje" w kolejnych swoich książkach. Nie inaczej jest w przypadku "Meczów polskich spraw", gdzie dykteryjek znajdziemy całe mnóstwo. Autor bowiem nie koncentruje się tylko i wyłącznie na tytułowym meczu, a opisuje wiele ciekawostek zanim do niego doszło, ale i takich zupełnie z nim niezwiązanych. Kto zna trochę dotychczasową twórczość Szczepłka, doskonale powinien wiedzieć, jakiego stylu pisania należy się spodziewać (podobnego to tego z "Mojej historii futbolu").



"W maju 1957 roku telewizja transmitowała pierwszy raz międzypaństwowy mecz Polaków (w Warszawie, z Turcją, w obecności Władysława Gomułki), ale tym razem nie miała takich planów. Mogła transmitować wyłącznie imprezy sportowe odbywające się w Warszawie, w zasięgu nadajnika, który znajdował się na Pałacu Kultury. Kiedy więc w Chorzowie zawodnicy wychodzili na boisko, w telewizji trwała transmisja meczu bokserskiego ze stołecznej Hali Gwardii, Legia - Motor Łabędy. Zresztą w Polsce nie było jeszcze wielu odbiorników, a cena telewizora Wisła czy Belweder równała się trzem średnim pensjom" - czytamy jedną z opowiastek w książce.



Przedstawione zostały mecze: Węgry - Polska (18.12.1921), Polska - Węgry (27.08.1939), Polska - ZSRR (20.10.1957), Polska - Brazylia (20.06.1968), Polska - Węgry (10.09.1972), Polska - Anglia (06.06.1973), Polska - Szwecja (26.06.1974), Polska - Belgia (18.06.1982), Polska - Hiszpania (08.08.1992), Norwegia - Polska (24.03.2001), Belgia - Polska (15.11.2006), Polska - Czechy (16.06.2012), Polska - Niemcy (11.10.2014), Polska - Senegal (19.06.2018). Całość przedstawiona została chronologicznie i okraszona bardzo skromnie fotografiami.



"Brazylijczycy przylecieli do Warszawy, mimo że na miejsce spotkania wybrano Stadion Śląski w Chorzowie. Zamieszkali w hotelu Bristol, jedynym w stolicy, który spełniał normy cywilizacji zachodniej. Spędzili tu trzy dni. Wybrali się nawet na mecz ligowy Legia - Wisła Kraków, zakończony wynikiem 1:1" - czytamy w rozdziale poświęconym występowi Polaków z "Canarinhos".



Tę dość krótką lekturę czyta się lekko i przyjemnie. Warto poświęcić jej dwa wieczory.



Tytuł: Mecze polskich spraw

Autor: Stefan Szczepłek

Wydawnictwo: SQN

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 317

Cena okładkowa: 42,99 zł



