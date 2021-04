Biblioteka legionisty: Mistrzostwa Polski (8). Stulecie

Wydawnictwo GiA wypuściło na rynek ósmą część serii "Mistrzostwa Polski na stulecie, mecze, kluby 1970-1976". 63. tom encyklopedii Fuji podpisany nazwiskiem Ś.P. Andrzeja Gowarzewskiego ma na okładce fotografię przedstawiającą pomnik Kazimierza Deyny sprzed bram stadionu przy Łazienkowskiej 3. Od początku wydawania kolejnych tomów tej publikacji była to praca zbiorowa, nad którą Gowarzewski sprawował pieczę. Autorzy po raz kolejny wykonali kawał roboty. Stali czytelnicy wiedzą, czego spodziewać się po publikacji. Od sezonu 1969/70 do 1975/76 możemy sprawdzić wszystkie wyniki, strzelców bramek itp. każdego klubu, który w danym sezonie występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Znajdziemy także fotografię każdej z drużyn z danego sezonu. Przed każdym kolejnym sezonem prezentowana jest tabela końcowa danych rozgrywek, frekwencja na meczach poszczególnych klubów, lista najlepszych strzelców, a także dane statystyczne obejmujące najmłodszych, najstarszych zawodników, strzelców bramek oraz inne ciekawostki, jak najlepsi strzelcy goli z rzutów wolnych, po strzałach głową itp. Wybrano również najlepszą drużynę lat 1970-76, w której znaleźli się m.in. Deyna, Gadocha i Kasperczak. "Nic dwa razy się nie zdarza... Przy Łazienkowskiej wciąż żywa była legenda czeskiego cudotwórcy, Jaroslava Vejvody (na pierwszym planie, z tyłu doktor Henryk Soroczko, długoletni lekarz klubowy), który pięć lat wcześniej przerwał mistrzowską passę Górnika, zdobywając tytuł dla Legii (wcześniej stołeczna ekipa pod jego skrzydłami sięgnęła też po wicemistrzostwo). Latem 1973, "Jarda" ponownie zameldował się nad Wisłą. Tym razem jego przygoda z ekipą, w której przecież nie brakowało medalistów olimpijskich i mundialowych, była znacznie mniej spektakularna; nie przyniosła nawet miejsca na podium" - czytamy w podsumowaniu sezonu 1973/74 w wykonaniu Legii - okresie o wiele słabiej zapamiętanym pod kątem słynnego Vejvody. Książkę kończy, oprócz kilku dłuższych tekstów, kolejna garść statystyk dotyczących lat 1970-76. Znajdziemy m.in. informacje, kto wykorzystał wszystkie rzuty karne, z jakim procentem skuteczności wykonywali "jedenastki" poszczególni zawodnicy, listę ligowych "weteranów" i wiele innych. Tom ósmy serii kosztuje 54 złote. Tytuł: Mistrzostwa Polski (Tom 8). Mecze, kluby, sezony 1970-1976. Autor: Andrzej Gowarzewski Wydawnictwo: GiA Rok wydania: 2021 Liczba stron: 319 Cena: 54 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.