Futsal

Legia Warszawa 3-3 AZS UG Gdańsk

Środa, 24 marca 2021 r. 21:26 Mishka, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 15. kolejki I ligi futsalu Legia Warszawa zremisowała z AZS-em Uniwersytet Gdański 3-3. Legioniści nadal zajmują 1. miejsce w tabeli grupy północnej 1. ligi, ale nie zdołali powiększyć swojej przewagi.







Fotoreportaż z meczu - 26 zdjęć Woytka



Legia weszła nieco lepiej w to spotkanie i stworzyła optyczną przewagę. Już 1. minucie legioniści mieli niezłą sytuację, jednak Mateusz Szafrański po podaniu Krzysztofa Jarosza strzelił tylko w boczną siatkę. W 6. minucie doskonałym strzałem popisał się Mateusz Gliński, ale dobrze obronił Michał Jakubiak. W 10. minucie znów bramkarz drużyny gości musiał się wykazać - tym razem po strzale Pawła Tarnowskiego. Na 6 minut przed końcem pierwszej części spotkania mogliśmy oglądać z kolei świetną obronę w wykonaniu Tomasza Warszawskiego. Chwilę później debiutancką bramkę w barwach Legii zdobył Mateusz Szafrański, który wykończył bardzo dobre podanie Michała Szymczaka. Legioniści próbowali pójść za ciosem i podwyższyć prowadzenie. Okazję ku temu miał Tarnowski, jednak uderzył niecelnie. Szansę miał również Yusupov, ale jego strzał obronił Jakubiak. Na półtorej minuty przed końcem Tarnowski zaliczył czysty odbiór, niestety nie potrafił wykończyć tej akcji strzałem na bramkę. Chwilę później Jakubiak wyszedł do ataku, stracił piłkę, ale i tym razem gospodarze nie zdołali zdobyć bramki - ofiarnie obronił Wojciech Pawicki. Bramkarz drużyny z Gdańska odniósł w tej sytuacji uraz i musiał opuścić boisko. Legioniści szybko sprawdzili dyspozycję Kacpra Sasiaka, ale rezerwowy bramkarz AZS-u nie dał się zaskoczyć. Chwilę później już skapitulował, kiedy Bartłomiej Świniarski pewnie posłał piłkę do siatki. Asystę zaliczył Mateusz Szafrański.



Tuż po przerwie dobrą okazję miał Jarosz, a w odpowiedzi sytuację zmarnował Urtnowski. W 26. minucie Świniarski przejął piłkę, pobiegł w stronę bramki i posłał piłkę w długi róg. Legioniści nie mogli się cieszyć zbyt długo, bo tuż po wznowieniu gry Mateusz Cyman obrócił się w stronę bramki i oddał skuteczny strzał. Gospodarze próbowali uspokoić grę i dłużej utrzymywać się przy piłce, ale goście nie poddawali się i starali zdobyć kolejne bramki. To się udało w 21. minucie, kiedy Mateusz Cyman ponownie skierował piłkę do bramki. Chwilę później Michał Horbacz ostro sfaulował Tarnowskiego, za co został ukarany żółtą kartką.



Na 8 minut przed końcem stuprocentową sytuację zmarnował Adam Grzyb, który z bardzo bliskiej odległości fatalnie przestrzelił. W 16. minucie Tomasz Warszawski próbował zaskoczyć strzałem bramkarza z Gdańska, ale ten był na posterunku. W końcówce zrobiło się nerwowo, chociaż mający cztery przewinienia na swoim koncie legioniści musieli bardziej uważać. Niestety, w 37. minucie Tomasz Warszawski dał się zaskoczyć strzałem z dystansu i tym samym goście zdołali wyrównać wynik meczu na 3-3. Na 4 kolejki przed końcem Legia ma tylko 1 punkt przewagi w tabeli nad AZS-em UG Gdańsk.



I liga: Legia Warszawa 3-3 (2-0) AZS UG Gdańsk

1-0 14:20 - Mateusz Szafrański

2-0 19:41 - Bartłomiej Świniarski

3-0 25:08 - Bartłomiej Świniarski

3-1 25:18 - Mateusz Cyman

3-2 21:30 - Mateusz Cyman

3-3 36:11 - Mateusz Cyman



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 14. Krzysztof Jarosz, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski, 77. Mateusz Szafrański

Rezerwa: 88. Adam Świątkowski, 9. Paweł Tarnowski, 27. Konrad Rusiecki, 17. Buzurgmehr Yusupov, 11. Bartłomiej Świniarski, 8. Mateusz Gliński, 19. Adam Grzyb, 22. Kamil Wąchocki



AZS: 98. Michał Jakubiak - 5. Mateusz Osiński, 11. Wojciech Pawicki, 16. Szymon Wroński, 18. Maciej Urtnowski

Rezerwa: 31. Kacper Sasiak, 13. Michał Horbacz, 10. Karol Majchrzak, 15. Dawid Lewczuk, 17. Kewin Sidor, 90. Iwo Geerle, 6. Mateusz Cyman, 23. Mateusz Wesserling



żółte kartki: Mateusz Gliński - Michał Horbacz, Mateusz Cyman