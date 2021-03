Rezerwy

Legia II Warszawa 4-0 Ruch Wysokie Mazowieckie

Sobota, 27 marca 2021 r. 13:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 21. kolejki III ligi rozegranym w Urszulinie Legia II Warszawa wygrała 4-0 z Ruchem Wysokie Mazowieckie. W zespole rezerw wystąpiło siedmiu zawodników na co dzień trenujących z pierwszą drużyną: Tobiasz, Lewczuk, Cholewiak, Kostorz, Skibicki, Kisiel i Włodarczyk. Legioniści objęli prowadzenie w 32. minucie po akcji prawym skrzydłem Kacpra Skibickiego. Piłkę dośrodkowaną w pole karne do własnej bramki skierował Kamil Stankiewicz. Dziesięć minut później w pole karne Damiana Warchoła wypuścił Skibicki i ten wpakował piłkę do bramki.



Fotoreportaż z meczu - 35 zdjęć Woytka



Po zmianie stron Warchoł popisał się przepięknym uderzeniem zza pola karnego po dograniu Skibickiego. W 69. minucie dobrze w pole karne wpadł wprowadzony kwadrans wcześniej Szymon Włodarczyk i strzałem po ziemi podwyższył na 4-0. Legioniści dążyli do strzelenia kolejnych goli, ale w kilku sytuacjach zabrakło precyzji.



III liga: Legia II Warszawa 4-0 (2-0) Ruch Wysokie Mazowieckie

1-0 - 32' Kamil Stankiewicz (samobójcza)

2-0 - 42' Damian Warchoł (as. Skibicki)

3-0 - 47' Damian Warchoł (as. Skibicki)

4-0 - 69' Szymon Włodarczyk (as. Warchoł)



Legia II: 1. Kacper Tobiasz - 7. Oskar Wojtysiak, 5. Igor Lewczuk, 26. Jehor Macenko, 16. Mateusz Cholewiak - 18. Piotr Cichocki (55' 9. Szymon Włodarczyk), 21. Mikołaj Kwietniewski (61' 17. Radosław Cielemęcki), 6. Jakub Kisiel, 20. Damian Warchoł, 23. Kacper Skibicki (90' Kacper Skwierczyński) - 8. Kacper Kostorz



żółta kartka: Skibicki (Legia)