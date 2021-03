Siatkówka

Legia Warszawa 3-0 Camper Wyszków. Awans Legii

Środa, 31 marca 2021 r. 21:21 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W piątym meczu pierwszej fazy play-off o awans do I ligi siatkówki Legia Warszawa wygrała z Camperem Wyszków 3-0. Pierwsze dwa spotkania rozegrane w Warszawie zakończyły się wygranymi Legii po 3-1, a w kolejnych dwóch starciach w Wyszkowie lepsi byli gospodarze, którzy wygrali po 3-2. O tym kto awansuje do turnieju półfinałowego zadecydował więc piąty mecz, rozegrany w stolicy. W nim górą byli gospodarze.



Początek spotkania był bardzo wyrównany. Dopiero w połowie pierwszego seta legioniści wyszli na prowadzenie 13-9. Potem zanotowali znakomitą serię, by wygrywać już 20-9. Ostatecznie zakończyli pierwszą partię asem serwisowym i wynikiem 25-12.



Druga część gry rozpoczęła się po myśli warszawskiej drużyny. Legioniści zdobyli 3 punkty z rzędu, ale później pozwolili gościom odrobić straty. Przez kolejne minuty mogliśmy obserwować wymianę punkt za punkt, chociaż gospodarze próbowali ponownie wypracować przewagę. Nie udawało im się jednak "odjechać" przeciwnikom na więcej niż 2 punkty. Wreszcie udało im się osiągnąć niewielką przewagę 20-17, a potem powiększyć ją do 22-17. Druga partia zakończyła się wygraną Legii 25-20.



Legioniści rozpoczęli trzeciego seta od asa serwisowego. Szybko jednak stracili dwa punkty, by doprowadzić do wyrównania na 2-2. Sędziowie mieli jednak poważne wątpliwości, komu zaliczyć ten punkt i ostatecznie zarządzili powtórkę tej akcji. Tym razem już kontrowersji nie było. Przy stanie 5-3 Arkadiusz Żakieta posłał as serwisowy, a następnie Maciej Stępień świetnie zaatakował i Legia prowadziła już 7-3. Przy stanie 13-9 zaniepokojony trener drużyny gości poprosił o czas. Niewiele to jednak pomogło, bowiem legioniści zdobyli dwa kolejne punkty. Przy stanie 19-12 dla Legii wydawało się, że nic złego nie może się już wydarzyć, ale na zwycięstwo trzeba było jeszcze chwilę zaczekać. Ostatecznie legioniści wygrali 25-15.



Teraz przed Legią gra w turnieju półfinałowym, zaplanowanym na 9-11 kwietnia.





Sety: 25-12, 25-20, 25-15



