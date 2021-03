Futsal

Legia Warszawa 6-5 Orlik Mosina

Niedziela, 28 marca 2021 r. 15:32

W meczu 24. kolejki 1. PLF Legia Warszawa wygrała z Orlikiem Mosina 6-5. Do przerwy legioniści prowadzili 3-2. Na trzy kolejki przed końcem sezonu "Wojskowi" zajmują 1. miejsce w tabeli I ligi.



W 4. minucie ładnym strzałem pod poprzeczkę Szymona Wichtowskiego goście wyszli na prowadzenie. Na odpowiedź Legii nie trzeba było długo czekać. Krzysztof Jarosz otrzymał dobre podanie przed bramkę i uderzeniem z bliskiej odległości doprowadził do wyrównania. W 10. minucie Mariusz Milewski zmylił przeciwnika, wypracował pozycję strzelecką i oddał niezły strzał z dystansu. Chwilę później pięknym uderzeniem popisał się Michał Szymczak. Bramkarz nie miał w tej sytuacji nic do powiedzenia. Na 6 minut przed zakończeniem pierwszej części spotkania na mocny strzał z niemal połowy boiska zdecydował się Grzegorz Och, ale bramka nie padła. Goście przeprowadzili szybki atak, jednak Serhii Chamukha uderzył obok bramki strzeżonej przez Tomasza Warszawskiego.



Jeszcze przed zakończeniem połowy mieliśmy długą przerwę, bowiem staranowany przypadkiem przez rywala Szymczak długo nie podnosił się z parkietu. Konieczna była interwencja medyczna, a zawodnik opuścił plac gry, trzymając się za kark. Nic poważnego się jednak nie stało i wkrótce wrócił do gry. W 19. minucie trzecią bramkę dla Legii zdobył Bartłomiej Świniarski. Legioniści wznawiali grę z bocznej linii, Adam Grzyb rozegrał krótko, a Świniarski strzałem z dystansu skutecznie wykończył tę akcję. Na 9 sekund przed zakończeniem pierwszej połowy Marcin Marcinkowski zdobył drugą bramkę dla zespołu gości. Jeszcze wynik próbował zmienić Mariusz Milewski, ale nieskutecznie.



W 23. minucie piłka uderzyła w słupek po strzale Świniarskiego. Chwilę później ten sam zawodnik próbował uderzenia niemal z tego samego miejsca, ale tym razem na posterunku był Michał Wasielewski. Legioniści nie odpuszczali, dążąc do zdobycia kolejnych goli. Znowu bramkarza próbował zaskoczyć Świniarski, ale i tym razem się nie udało. W 26. minucie gospodarze w zaskakujący sposób rozegrali rzut rożny, który na bramkę zamienił Jarosz. 2 minuty później Milewski oddał niezły strzał, niestety niecelny. W jednym ze starć ucierpiał Konrad Rusiecki, który wymagał pomocy medycznej, ale i tym razem obyło się bez poważniejszego urazu. W 30. minucie doskonałe podanie zmarnował Adam Grzyb, który powinien tylko dostawić nogę, jednak spóźnił się do piłki.



Goście zdecydowali się na grę z lotnym bramkarzem. Wykorzystali to legioniści, którzy zdobyli piątą bramkę. Piłka po strzale Szymczaka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. Niestety, Orlik szybko odpowiedział trafieniem Dawida Śmiłowskiego, a kilka sekund później złapał kontakt za sprawą trafienia Marcinkowskiego. W odpowiedzi uderzył Tarnowski, a goście wybili piłkę z linii bramkowej. Orlik próbował iść za ciosem, stosował wysoki pressing, przez co w grę Legii wdarła się nerwowość. Na 2 minuty przed zakończeniem spotkania goście popełnili piąte przewinienie. Chwilę później Jarosz zepsuł doskonałą sytuację - znalazł się sam na sam z bramkarzem i z bliskiej odległości uderzył dokładnie w niego. Na 45 sekund przed końcem bramkę zdobył Michał Szymczak, a kilka sekund później goście odpowiedzieli trafieniem Śmiłowskiego, który ponownie z bliska wpakował piłkę do siatki.



Legia Warszawa 6-5 (3-2) Orlik Mosina

3:47 0-1 - Szymin Wichtowski

4:55 1-1 - Krzysztof Jarosz

10:04 2-1 - Michał Szymczak

18:11 3-1 - Bartłomiej Świniarski

19:51 3-2 - Marcin Marcinkowski

25:27 4-2 - Krzysztof Jarosz

31:33 5-2 - Michał Szymczak

35:32 5-3 - Dawid Śmiłowski

35:45 5-4 - Marcin Marcinkowski

39:17 6-4 - Michał Szymczak

39:40 6-5 - Dawid Śmiłowski



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 14. Krzysztof Jarosz, 49. Michał Szymczak, 77. Mateusz Szafrański, 81. Mariusz Milewski (k)

Rezerwa: 88. Adam Świątkowski, 9. Paweł Tarnowski, 11. Bartłomiej Świniarski, 17. Buzurgmehr Yusupov, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och, 27. Konrad Rusiecki

trener: Paweł Juchniewicz, as. Mariusz Milewski



Orlik: 1. Michał Wasielewski - 16. Wojciech Majak, Marcin Marcinkowski, 20. Dariusz Pieczyński (k), 27. Serhii Chamukha

Rezerwa: 3. Tomasz Gajewski, 4. Vitali Daunarovich, 7. Szymon Wichtowski, 22. Dawid Śmiłowski, 23. Jakub Jaworski

trener: Michał Wasielewski



żółta kartka: Jarosz - Śmiłowski, Majak



Mecz bez udziału publiczności.