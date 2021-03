Koszykówka

Niedziela, 28 marca 2021 r.

W 30. kolejce Energa Basket Ligi Legia Warszawa wygrała 137-43 z Kingiem Szczecin. Rywale przyjechali do stolicy mocno osłabieni i młodzi zawodnicy nie mieli szans w starciu z dobrze dysponowanymi legionistami. To rekordowe zwycięstwo "Zielonych Kanonierów" na poziomie koszykarskiej ekstraklasy. Tym samym Legia zajęła 2. miejsce po fazie zasadniczej sezonu. W ćwierćfinale zmierzy się z Kingiem Szczecin.



Rywalizacja w pierwszej rundzie play-off toczyć się będzie do trzech wygranych. Pierwsze dwa mecze rozegrane zostaną w Warszawie w najbliższy czwartek (1 kwietnia) i sobotę (3 kwietnia). Mecz numer 3 odbędzie się w Szczecinie we wtorek, 6 kwietnia, a ewentualne czwarte spotkanie, również przy ul. Twardowskiego w Szczecinie w piątek, 8 kwietnia. Termin piątego meczu, gdyby jego rozegranie było konieczne do rozstrzygnięcia awansu do półfinałów, zaplanowano na niedzielę, 11 kwietnia (w Warszawie).



W drugiej rundzie play-off zwycięzca rywalizacji Legii z Kingiem trafi na Stal Ostrów Wielkopolski lub Start Lublin. Mecze od drugiej rundy play-off (oraz finał i mecze o 3. miejsce), rozgrywane będą w tzw. "bańce" - więcej informacji TUTAJ.



Terminy meczów I rundy play-off pomiędzy Legią i Kingiem:

01.04 (CZ) godz 17:30 - Legia - King [Polsat Sport News]

03.04 (SO) godz 17:30 - Legia - King [Polsat Sport News]

06.04 (WT) godz 17:30 - King - Legia [Polsat Sport Extra]

08.04 (CZ) godz 17:30 - King - Legia (ew. 4. spotkanie)

11.04 (ND) - Legia - King (ew. 5. spotkanie)



PLK: Legia Warszawa 137-43 King Szczecin

Kwarty: 30-9, 40-3, 34-15, 33-16



Legia Warszawa [punkty, celne rzuty za trzy]

24. J. Morris 18 (4)

31 G. Kamiński 13 (3)

11. W. Lichodiej 8 (2)

8. L. Medford Jr 7 (1)

91. D. Wyka 6

---

2. B. Didier-Urbaniak 31 (6)

33. E. Watson 24 (2)

5. N. Neal 9 (1)

14. G. Kulka 8 (1)

99. J. Sadowski 7

84. P. Kuźkow 4

15. A. Linowski 2



King Szczecin [punkty, celne rzuty za trzy]

29. M. Grzeszak 8

37. J. Koralewski 8 (1)

35. M. Moroń 7 (1)

41. K. Kazimierski 7 (1)

21. A. Wiśniewski 4 (1)

---

34. J. Sucharski 7 (1)

39. I. Fiedosewicz 2

31. I. Drozdowski 0





Komisarz: W. Imiołek

Sędziowie: J. Calik, R. Mordal, T. Tybor



Mecz bez udziału publiczności.



