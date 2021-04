Plusy miesiąca

Plus marca: Czterech wyróżnionych

Czwartek, 1 kwietnia 2021 r. 10:44 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W marcu legioniści rozegrali jedno spotkanie pucharowe z Piastem Gliwice i trzy ligowe - ze Śląskiem Wrocław, z Wartą Poznań i z Zagłębiem Lubin. Po zsumowaniu plusów, które przyznawaliśmy za te mecze wyszło na to, że żaden z zawodników nie wybił się ponad pozostałych. Choć marzec mocnym akcentem zakończył Tomas Pekhart, to w dużej mierze ominęły go wcześniejsze starcia z powodu urazu.



Najwięcej pozytywnych not, czyli dwie uzyskali: Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek, Mateusz Wieteska oraz Josip Juranović. Każdy z nich w tym miesiącu prezentował się dobrze, jednak widoczny wzrost formy zanotował "Wietes". Dwa plusy, ale również po minusie zanotowali: Artem Szabanow i Rafael Lopes. Ukrainiec po słabym spotkaniu z Piastem grał coraz lepiej, za to Portugalczyk nieźle zaczął, a w późniejszych meczach wyglądał gorzej. Najniższej w naszej klasyfikacji znalazł się Walerian Gwilia, który otrzymał dwie negatywne oceny



Bartosz Kapustka - 2

Josip Juranović - 2

Mateusz Wieteska - 2

Paweł Wszołek - 2

Artem Szabanow - 2 / 1

Rafael Lopes - 2 / 1

Andre Martins - 1

Artur Jędrzejczyk - 1

Filip Mladenović - 1

Tomas Pekhart - 1 / 1

Artur Boruc - 1

Bartosz Slisz - 1

Ernest Muci - 1

Kacper Kostorz - 1

Nazarij Rusyn - 1

Szymon Włodarczyk - 1

Walerian Gwilia - 2