Strzelectwo

Wyniki Bartnika w PŚ w New Delhi

Środa, 24 marca 2021 r. 08:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas trwających w New Delhi w Indiach zawodach Pucharu Świata ISSF, brał udział jeden zawodnik sekcji strzeleckiej Legii. Tomasz Bartnik szykujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, wystartował w konkurencji karabinu pneumatycznego oraz w karabinie dowolnym 3x40 strzałów (trzy postawy). W tej drugiej konkurencji legionista był bliżej miejsca premiowanego awansem do finałowej ósemki.

Ostatecznie rywalizację zakończył na miejscu czternastym. W karabinie pneumatycznym mix, wraz z Anetą Stankiewicz zajęli miejsce piąte.



Wyniki Tomasza Bartnika w PŚ w New Delhi:

Karabin pneumatyczny: 29. Tomasz Bartnik 621.4 pkt.

Karabin dowolny 3x40: 14. Tomasz Bartnik 1159-57x

Karabin pneumatyczny mix: 5. Aneta Stankiewicz, Tomasz Bartnik