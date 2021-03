31.03-1.04: Rozkład jazdy

Dzisiaj siatkarze Legii zagrają piąte, decydujące spotkanie I rundy play-off drugiej ligi z Camperem Wyszków. Zwycięzca meczu na Mokotowie awansuje do turnieju półfinałowego o awans do I ligi. Początek spotkania o 20:00, transmisja na YT siatkarskiej Legii. Również dzisiaj drugi zespół koszykarskiej Legii rozegra pierwszy mecz I rundy play-off z ŁKS-em - transmisja na YT koszykarskiej Legii od 20:30. Z kolei w czwartek o 17:35 na Bemowie, ekstraklasowi koszykarze Legii rozpoczynają fazę play-off meczem z Kingiem Szczecin. Transmisja meczu z Polsacie Sport News od 20:30. Rozkład jazdy: 31.03 g. 20:00 Legia Warszawa - Camper Wyszków [siatka, ul. Niegocińska 2a] 31.03 g. 20:45 Anglia - Polska [el.MŚ][Londyn] 31.03 g. 20:30 Legia II Warszawa - ŁKS Łódź [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 01.04 g. 20:35 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.