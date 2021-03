Mucha i Bortnik wyrzuceni z Legii

Komentarze (26)

LG - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jano Mucha strzelał z ucha... odpowiedz

Brzeg opolski - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale o czym tu mowa? Nic oficjalnego. .. bortnik moim zdaniem dobry jest tak jak i mucha. A czy czesiek ma taka władze? ? Pozdrowki z Brzegu (L) odpowiedz

miron - 3 godziny temu, *.jmdi.pl No i doigrali się alko nie było jednym powodem to co w szatni to zostaje w szatni a nie paple się jęzorem.To psuje atmosferę i robi ferment w zespole. odpowiedz

(L)egia - 4 godziny temu, *.virginm.net Panie i panowie, to była impreska z radiem eskaaa!!! odpowiedz

News⚽️Legia - 4 godziny temu, *.50.41 No brawo,Czesio robi czystki...teraz wiemy jak fizycznie wyglâdała drużyna prowadzona wiecxnie na kacu,a co do Muchy to zarabiał na boku wynoszonc info z szatni... odpowiedz

Siwy - 4 godziny temu, *.sky.com Zwalnia się miejsce dla Artura po sezonie. Docelowo pewnie mógłby zastąpić kiedyś Dowhania. Marzenia Sary o Stanach mogą się przesunąć . :-) odpowiedz

Bulbulator - 5 godzin temu, *.55.238 Coraz bardziej mi się podoba praca Cześka. Nie pier...li się w tańcu. Zapewne zrobili grubą bardachę i won. Brawo, w klubie który myśli o najwyższych celach nie powinno być nieodpowiedzialnych ludzi. odpowiedz

wnikam - 5 godzin temu, *.101.92 Przyłapali ich w niedwuznacznej sytuacji? odpowiedz

Zduneq - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Do tych co tak lamentują.



Jeśli ktoś robi w normalnej firmie chlew to się go wypierdala na zbity pysk.



Nie wiem co zrobili.Przypuszczam że było grube tango z Ireną Bianco.Spróbujcie powtórzyć u siebie w pracy ten manewr.

Jeśli Legia chce być traktowana poważnie i tak postrzegana to tego typu afery muszą kończyć się dyscyplinarką odpowiedz

Fan.Grotyńskiego - 5 godzin temu, *.chello.pl Zaskakująca informacja chyba,nie wyrzucili strach chłopów bo się napili? odpowiedz

xd - 5 godzin temu, *.vectranet.pl i cyk zrobiło się miejsce dl a Artura xD odpowiedz

Jasio - 5 godzin temu, *.edu.pl @xd: dobre! odpowiedz

magoo - 5 godzin temu, *.chello.pl Abstynent się znalazł...

odpowiedz

WETERAN - 5 godzin temu, *.chello.pl Jakiś konkret? Nieodpowiednie zachowanie to brak podkolanówek, czy byli nawaleni? odpowiedz

Rambo - 5 godzin temu, *.centertel.pl Do Redakcji.



A można poprosić o więcej informacji co to za nieodpowiednie zachowanie było? odpowiedz

Jasio - 5 godzin temu, *.edu.pl @Rambo: Prosić można, ale redakcja nie napisze więcej, bo więcej nic nie wie.

Pozdrowienia! odpowiedz

olew - 6 godzin temu, *.vectranet.pl potrzebne stanowisko klubu, kiepskie to , Mucha to legionista... odpowiedz

Michniewicz711 - 6 godzin temu, *.chello.pl Muchę tak ubić bez słowa wyjaśnienia? Oj michniewicz... odpowiedz

Ryba - 6 godzin temu, *.chello.pl standard za kadencji prezesa że ciągle jakieś kwasy są i prawdziwy Legionisci jak Mucha odchodzą.. i to w jakich okolicznosciach.. odpowiedz

norbi - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Muchy to nie żal, ale szkoda Bortnika. Wydawał się właściwą osobą na właściwym miejscu. Ciekawe co odje...li, że Michniewicz zdecydował się na ich zwolnienie. odpowiedz

Legia Wlkp. - 6 godzin temu, *.amazonaws.com Impreza ???????????????????????????? odpowiedz

Wyrzucic poznanskiego grubasa... - 6 godzin temu, *.orange.pl ...a Legionistom dać szansę. Jano Mucha pozdro! odpowiedz

V - 5 godzin temu, *.plus.pl @Wyrzucic poznanskiego grubasa...: a jak Vuko był trenerem to też pewnie lamentowałeś - i znajdź w tym sens :) odpowiedz

77/82 - 4 godziny temu, *.chello.pl @Wyrzucic poznanskiego grubasa...: całe lata było dawanie szans kolejnym "Legionistom" i nic dobrego z tego nie wynikło. Legia to nie przechowalnia, a ciepła posadka w klubie to nie tylko przyjemności ale przede wszystkim obowiązki. odpowiedz

axa233 - 6 godzin temu, *.tpnet.pl długo popracowali haha odpowiedz

