Pięciobój

Wyniki legionistów w PŚ w Budapeszcie

Czwartek, 25 marca 2021 r. 20:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboistka Legii, Oktawia Nowacka nie awansowała do finału zawodów Pucharu Świata, które odbyły się w Budapeszcie. Legionistka dobrze pokazała się w szermierce (7. miejsce, 14 zwycięskich trafień i 218 pkt. w tej konkurencji), pływaniu (szósty wynik, 2:13,57 min.) i biegu, ale miała problemy ze strzelaniem. Po dwóch konkurencjach była piąta, ale ze względu na błędy popełniane na strzelnicy, zajęła dopiero 14. miejsce w grupie eliminacyjnej A, a do finału wchodzi tylko 10. najlepszych zawodniczek z każdej grupy eliminacyjnej. Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się parę dni po świętach w Sofii.



"Nie znalazłam wspólnego języka z pistoletem. Ciało jest dobrze przygotowane i pokazało to na szermierce, pływaniu i biegu. Zabrakło trochę wiary w siebie. Powroty nie są łatwe, ale nie takie rzeczy już się robiło. Jedziemy dalej!" - powiedziała Oktawia po występie na Węgrzech.



W czwartek w eliminacjach startował Daniel Ławrynowicz, który również nie zakwalifikował się do finałów. Ławrynowicz uzyskał bardzo słaby wynik (8 trafień i 159 pkt.) w szermierce, 17 czas w pływaniu (2:03.81 pkt., 303 pkt.). W swojej grupie eliminacyjnej Daniel zakończył rywalizację na miejscu 21. z wynikiem 1105 pkt.