Zmiany w pionie sportowym Legii

Legia Warszawa potwierdziła, że sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny Legii Warszawa odszedł Łukasz Bortnik , Jan Mucha i Piotr Zaręba (trener przygotowania fizycznego). Klub prowadzi rozmowy z Łukaszem Bortnikiem w sprawie dalszej współpracy z Legią Warszawa w innej niż dotychczas roli. Legia Warszawa poinformowała także o przedłużeniu do czerwca 2023 roku kontraktu z Richardem Grootscholtenem , który będzie pełnił obowiązki dyrektora Akademii Legii Warszawa. Dotychczas Holender był dyrektorem wykonawczym Akademii, a stanowisko dyrektora piastował Jacek Zieliński . Od teraz objął utworzoną funkcję Szefa Rozwoju Karier Indywidualnych i Wypożyczeń. Pozostanie także członkiem kierownictwa pionu sportowego Legii Warszawa. Zadaniem Jacka Zielińskiego w oparciu o jego unikalne doświadczenia i kompetencje, będzie bardzo mocne wspieranie i rozwijanie poszczególnych zawodników wchodzących w seniorski futbol, tak aby jeszcze lepiej realizowali swój potencjał szczególnie w ramach pierwszej drużyny Legii Warszawa, jak również w ramach prowadzonych projektów wypożyczeniowych. Jednocześnie Piotr Urban , dotychczas zajmujący stanowisko koordynatora w akademii, zostanie zastępcą dyrektora Akademii Legii Warszawa i szefem jej metodologii, a jego kontrakt również będzie obowiązywał do czerwca 2023 roku.

Hiszpan - 22 minuty temu, *.play-internet.pl Od dziś Zielu to taki gospodarz domu on nie da krzywdy zrobić nikomu.

Zawsze przytuli o każdej porze o mój Boże... odpowiedz

L - 25 minut temu, *.tpnet.pl Kiedyś o o okresie Mioduskiego w Legii będziemy mówić "KorpoLegia". odpowiedz

zdzicho - 1 godzinę temu, *.16.195 funkcja Szefa Rozwoju Karier Indywidualnych i Wypożyczeń, o ja cię..... odpowiedz

grzesiek - 48 minut temu, *.centertel.pl @zdzicho: z ust mi to wyjąłeś odpowiedz

Widz - 27 minut temu, *.tpnet.pl @zdzicho:

Tak się awansuje (wyróżnia) ludzi w korpo kiedy nie ma hajsu na podwyżki. Tworzy się bardziej profesjonalnie brzmiące stanowisko z nazwy aby pracownik czuł się wyróżniony a że jego robota w niczym się nie zmieni... No cóż.. odpowiedz

