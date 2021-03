22. urodziny Slisza

W poniedziałek swoje 22. urodziny obchodzi Bartosz Slisz. Piłkarz urodził się w Rybniku, a do Legii trafił w 2020 roku z Zagłębia Lubin. Do tej pory rozegrał dla "Wojskowych" 37 meczów, w których strzelił dwa gole. Z okazji urodzin życzymy Bartoszowi sukcesów z Legią, a także zdrowia i wszystkiego dobrego w życiu prywatnym. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zadebiutuje również w seniorskiej reprezentacji Polski.

