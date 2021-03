Grupa Dobrzy Ludzie nie ustaje we wspieraniu i odnawianiu Centrum Zdrowia Dziecka. W ostatnią sobotę, legioniści odmalowali Punkt Pobrań w CZD. "Dziękujemy wszystkim pojedynczym osobom jak i członkom poszczególnych grup kibicowskich za liczne stawienie się i pomoc" - informują Dobrzy Ludzie.

Arek - 37 minut temu, *.tpnet.pl Trochę tej krwi tam mi upuścili za dzieciaka. Zajebiście, szacun, brawo, dzięki! odpowiedz

byczuś - 2 godziny temu, *.mm.pl dobrze pany odpowiedz

Pacz - 45 minut temu, *.t-mobile.pl @byczuś: I panie! Zawsze wspaniała robota Dobrych Ludzi. Byłem kiedyś pacjentem CZD i nic tak nie cieszy dzieci jak kolorowe obrazki (oraz odwraca ich uwagę od bólu dnia powszedniego). Pozdrawiam! odpowiedz

aa - 2 godziny temu, *.as13285.net Brawo! odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To sa naprawde DOBRZY LUDZIE !! Super sprawa !! odpowiedz

