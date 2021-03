Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Ogladając poczynania tych pobrzęczkowych sierot chyba nie ma czego żałować. Helik??? Przecież gość by miał problemy w probierzowej Cracovii. Reca? Dobry żart.



ME, to będzie szybka wycieczka. odpowiedz

Daszka - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: tak jak napisałeś, to się - jak na razie - bardzo smutno i nudno ogląda.

Można śmiało stwierdzić, że już runął pierwszy pijarowski mit propagowany przez prezesa Bońka, jakoby trener Sousa spokojnie będzie w stanie ogarnąć nowy autorski skład i skuteczną taktykę gry. Póki co, jest dokładnie odwrotnie. Nowemu szkoleniowcowi po prostu zabrakło czasu na selekcjonerskie rozpoznanie, a naszym orłom - przynajmniej dzisiaj - dynamiki i szybkości gry.

Pozostaje trzymać kciuki za naszych i marzyć o zdobyciu chociażby 1 pkt.

Ps.: spodobał mi się Twój zwrot, iż ME - to będzie szybka wycieczka. Można dodać, szybka i dynamiczna w kibicowskie doznania...

Już 2:0, a mecz nadal trwa. Pachnie mi to kompromitacją biało-czerwonych, nie wspominając o nowym selekcjonerze.

Ot, personalne wybory "nieomylnego" widzewiaka... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Daszka: Niestety ten tragiczny mecz który rozgrywamy z drużyną tylko nieco lepszą od nas powinna "wyleczyć' ze złudzeń wszystkich optymistów. To grupa "spacerek" dla Anglików. Jakakolwiek strata punktów przez nich t tych eliminacjach powinna być traktowana za mega sensację.



Tylko losowania z pierwszego koszyka zapewniały nam przeciwników takich, że nie niebyło z kim przegrać. Ale to już przeszłość.

odpowiedz

Hugon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Podmiana była dobra szkoda tylko że nie zagrał Kowalczyk ,rozruszał by trochę te Brzęczka miernoty. odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.prospect.pl Szkoda że Slisz nie zagra dzisiaj ale może Sousa da mu szanse w niedziele. odpowiedz

Znawca - 57 minut temu, *.virginm.net @Legionista: nie da odpowiedz

Pawciu - 5 godzin temu, *.net.pl Spokojnie - zadebiutuje na Wembley i strzeli nawet gola! odpowiedz

Śliski - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Ważne że Glik ława... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.