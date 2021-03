Powrót do treningów

Po trzech dniach wolnego, które zarządził sztab szkoleniowy po okazałym zwycięstwie w Lubinie, piłkarze Legii wrócili do treningów. W czwartkowe popołudnie na boisku stawiło się w sumie 21 zawodników. Indywidualnie trenował Joel Valencia . Jasur Yaxshiboyev razem z kolegami wziął udział w rozgrzewce, którą poprowadził Radosław Gwiazda - jedyny trener przygotowania fizycznego, który został w pierwszym zespole po zrezygnowaniu z usług Łukasza Bortnika i Piotra Zaręby . Następnie Uzbek ćwiczył indywidualnie. Fotoreportaż z treningu - 18 zdjęć Woytka W zajęciach nie uczestniczyli Ariel Mosór, Wojciech Muzyk i Marko Vesović oraz kadrowicze: Cezary Miszta, Josip Juranović, Filip Mladenović, Walerian Gwilia, Bartosz Slisz, Ernest Muci i Tomas Pekhart. Trening poprzedziła krótka odprawa, rozmowa Czesława Michniewicza z radą drużyny oraz osobna z bramkarzami. Możemy się domyślać, że poruszane były tematy związane ze zmianami w sztabie szkoleniowym. Trening, któremu z boku przyglądali się Jacek Zieliński , Radosław Kucharski i Tomasz Kiełbowicz , nie był szczególnie ciężki i długi. Zawodnicy pograli w różne odmiany dziadka, a następnie rozgrywali gierki na utrzymanie i na małe bramki. Mocniejszy będzie piątek, bo zaplanowane są dwie sesje treningowe. Pierwsza rozpocznie się o godzinie 11, a druga o godzinie 16. W popołudniowym treningu nie weźmie udziału 6 lub 7 kilku zawodników, którzy w sobotę przewidziani zostali do występu w meczu III ligi z Ruchem Wysokie Mazowieckie. Są nimi: Kacper Tobiasz, Mateusz Cholewiak, Jakub Kisiel, Kacper Skibicki, Kacper Kostorz, Szymon Włodarczyk i być może Igor Lewczuk. Plan treningów 26.03: 11:00 i 16:00 27.03: 10:00 28.03: dzień wolny 29.03: 11:00 30.03: 11:00 i 16:00 31.03: 11:00 1.04: 17:00 2.04: 17:00 3.04: Legia - Pogoń

