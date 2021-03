Legioniści walczą o puchary, kwalifikacje do OOM i kadry na ME

Pięciu zapaśników Legii Warszawa wystartuje jutro w Raciborzu w drugich w tym sezonie zawodach Pucharu Polski kadetów (U-17) w stylu klasycznym. Do Raciborza przyjedzie ponad 200 młodych zapaśników z ponad 40 klubów, w tym pięciu legionistów - 15-letni Wiktor Piec, Victor Obarzanek i Kajetan Kołosiński (wszyscy w kat. wagowej -65kg), 16-letni Antoni Teodorowicz oraz niespełna 17-letni Michał Puchalski (obaj w kat. -80kg). Legioniści powalczą nie tylko o pucharowe trofea, ale również kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz miejsce w reprezentacji Polski na czerwcowe Mistrzostwa Europy U-17. Te odbędą się w bułgarskim Samokowie. Walki w Raciborzu rozpoczną się jutro o godzinie 9:00.

