Vesović trenował z drużyną

Na piątek sztab szkoleniowy pierwszej drużyny zaplanował dwie sesje treningowe. Pierwsza rozpoczęła się o godzinie 11 i wzięło w niej udział 23 zawodników. Indywidualnie nadal trenuje Joel Valencia , części rozgrzewkowej i grze w dziadka uczestniczył już Jasur Yaxshiboyev . Z kolei Marko Vesović nie zagrał jedynie w ostatniej dużej gierce, a poza tym ćwiczył razem z kolegami. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka Pod okiem Krzysztofa Dowhania i Arkadiusza Białostockiego ćwiczyło czterech bramkarzy. Od Artura Boruca , Radosława Cierzniaka i Kacpra Tobiasza miał okazję uczyć się Jakub Murawski . 15-letni zawodnik (rocznik 2005) na co dzień trenuje z drużyną CLJ od lata 2018 roku. O godzinie 16 w treningu weźmie udział tylko zawodników: Boruc, Cierzniak, Jędrzejczyk, Wieteska, Hołownia, Szabanow, Kapustka, Luquinhas, Andre Martins, Wszołek, Rafael Lopes i Rusyn. Sztab zaplanował gierki w kilkuosobowych składach. Siedmiu graczy zostało oddelegowanych na sobotni mecz Legii II z Ruchem Wysokie Mazowiecki: Tobiasz, Lewczuk, Cholewiak, Kisiel, Skibicki, Kostorz, Włodarczyk. Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Mamy wzmocnienie LEGII II.przed sobotnim meczem Ruchem W.M.wiec pozostalo dobrze grac i strzelac gole a jaki bedzie koncowy efekt po zakonczeniu kolejki zobaczymy oby byl pomyslny dla LEGII II.!! odpowiedz

cuLt - 3 godziny temu, *.18.194 Brawo! odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl I to jest zaje.fajna wiadomość.Trzeba strzelić browarka za zdrowie Veso.Pozdrawiam odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Wkoncu cala druzyna w komplecie, wkoncu Mocno Legia . odpowiedz

