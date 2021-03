W sobotnim treningu legionistów, który rozpoczął się o godzinie 10, wzięło w nim udział tylko 16 zawodników, w tym trzech bramkarzy. Indywidualnie trenowali Josel Valencia , Marko Vesović i Jasur Yaxshiboyev . Z dwójką doświadczonych bramkarzy trenował 17-letni Mikołaj Kikolski . Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

Kondzio - 4 godziny temu, *.197.104 Pracująca to może być sprzątaczka w sobotę. Sobota jeśli się pracuje nazywa się ROBOCZA. odpowiedz

ciajek - 3 godziny temu, *.net.pl @Kondzio:czepiasz się jak covid dobrego człowieka odpowiedz

Krzeszczu - 39 minut temu, *.bredband2.com @Kondzio: hahhaa, zgadzam sie. Pracujaca to (byla) jest kobieta. Zadnej pracy sie nie boi :-)) odpowiedz

