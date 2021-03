III liga: Legia II w grupie mistrzowskiej

W 21. kolejce III ligi Świt Nowy Dwór pokonał Polonię Warszawa 2-0, dzięki czemu Legia II Warszawa bilansem bramek wyprzedziła "Czarne koszule" w tabeli i zapewniła sobie miejsce w pierwszej ósemce, przed podziałem na grupy mistrzowską i spadkową. Podopieczni Tomasza Sokołowskiego przed tą kolejką tracili do KSP 3 punkty i mieli gorszy bilans bramkowy, ale wygrali 4-0 z Ruchem Wysokie Mazowieckie . Sokół Aleksandrów Łódzki nie wykorzystał szansy na wyprzedzenie Polonii i przegrał u siebie z Jagiellonią II, przez co będzie musiał grać o utrzymanie. Tabela, wyniki i terminarz III ligi Wyniki 21. kolejki III ligi Legia II Warszawa 4-0 (2-0) Ruch Wysokie Mazowieckie Ursus Warszawa 1-2 (0-2) Pelikan Łowicz Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-0 Polonia Warszawa Unia Skierniewice 2-1 (2-0) KS Kutno Concordia Elbląg 1-1 (0-1) Pogoń Grodzisk Mazowiecki Legionovia Legionowo 2-1 (1-0) Błonianka Błonie KS Wasilków 0-4 (0-2) Lechia Tomaszów Mazowiecki Sokół Aleksandrów Łódzki 1-2 (0-0) Jagiellonia II Białystok Znicz Biała Piska 1-0 (0-0) RKS Radomsko Huragan Morąg 2-3 (1-1) Olimpia Zambrów 28.03 - Broń Radom - GKS Wikielec

K - 19 minut temu, *.centertel.pl Tak zmieniali regulamin na kolanie w łódzkim zpn że na koniec nie potrafili wygrać z jagą i cały misterny plan w pi&@#! W sumie dobrze im tak za to że nie upokorzyli czarnej zarazy. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 59 minut temu, *.play-internet.pl Super wiadomość, podwójna radość! odpowiedz

Będziedobrze - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl wpis jaka miła niespodziewajka ; - ) odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.tropolys.de Lepsi od Polonii.

Sezon można więc uznać za udany odpowiedz

Pablo - 39 minut temu, *.t-mobile.pl @Jurek: sezon trwa dalej, Polonia rzutem na taśmę też awansuje do 8, bo Aleksandrów nie wygrał z Jaga odpowiedz

Ja sam. - 17 minut temu, *.centertel.pl polonia piszemy z małej litery. odpowiedz

