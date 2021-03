Kibice Legii w 78. rocznicę Akcji pod Arsenałem

Kibice Legii, jak co roku, upamiętnili rocznicę (tym razem 78.) Akcji pod Arsenałem. Z tej okazji legioniści rozciągnęli transparent "Kamienie przez Boga na szaniec rzucone, w swym bohaterstwie niezwyciężone", odpalili kilkanaście rac i zapalili znicze w miejscu, gdzie 26 marca 1943 roku miała miejsce brawurowa akcja przeprowadzona przez Grupy Szturmowe Szarych Szeregów, która miała na celu odbicia z rąk gestapo Jana Bytnara "Rudego". Razem z nim uwolniono 21 więźniów.

