Juranović zagrał w reprezentacji Chorwacji

Josip Juranović zanotował występ w barwach Chorwacji w meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 z Cyprem. Obrońca Legii Warszawa wszedł na boisko po przerwie, zastępując Sime Vrsaljko przy stanie 1-0 dla Chorwacji i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Kolejny mecz Chorwacja rozegra w wtorek, 30 marca - rywalem będzie Malta. Powołany do młodzieżowej reprezentacji Albanii Ernest Muci wystąpił w towarzyskim meczu z KF Tirana. Kadrowicze wygrali z byłym klubem zawodnika Legii 3-0.

Mateusz z Gór - 58 minut temu, *.orange.pl A dlaczego Filipa nie ma nawet na ławce w meczu Serbów? Wirus? odpowiedz

kot - 2 godziny temu, *.chello.pl taki drobiazg jak informacja z kim grali się nie pojawiła odpowiedz

Slon1986l - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @kot: Z FK Tirana odpowiedz

