2-4.04: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę przy Łazienkowskiej piłkarze Legii zagrają ligowe spotkanie z Pogonią i postarają się powiększyć przewagę w ligowej tabeli. Po meczu przy Ł3, o 20:25, w hali na Bemowie, drugi mecz I rundy play-off EBL rozegrają nasi koszykarze, którzy podejmować będą Kinga. Transmisja z tego meczu na kanale Polsat Sport News. W sobotę o godzinie 18:00 w Gnieźnie, nasi futsaliści rozegrają niezwykle ważne spotkanie z miejscowym zespołem - na trzy kolejki przed końcem sezonu legioniści zajmują miejsce pierwsze, premiowane awansem do ekstraklasy. Transmisja meczu na YT. Rozkład jazdy: 03.04 g. 12:00 Legionovia Legionowo - Legia II Warszawa 03.04 g. 12:00 Sokół Ostróda - Olimpia Elbląg 03.04 g. 12:40 Miedź Legnica - Radomiak Radom 03.04 g. 16:00 Zagłębie Sosnowiec - Widzew Łódź 03.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 03.04 g. 18:00 KS Gniezno - Legia Warszawa [futsal] 03.04 g. 20:25 Legia Warszawa - King Szczecin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 04.04 g. 14:30 FC Den Haag - FC Utrecht

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Olomanolo - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tylko szkoda że bez kibiców na trybunach bo niektóre mecze były by bardzo ciekawe odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl FC Den Haag 2-1 FC Utrecht odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIA 3-0 Pogon ! "L" !!! odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Zaglebie S. 3-1 Widzew L. odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Miedz L. 1-2 Radomiak R. odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Sokol O. 1-1 Olimpia E. odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Legionovia L. 1 - 2 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.