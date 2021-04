Play-off

Legia Warszawa 99-91 King Szczecin

Czwartek, 1 kwietnia 2021 r. 22:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

W pierwszym ćwierćfinałowym meczu play-off koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa wygrała 99-91 na własnym parkiecie z Kingiem Szczecin. Kolejne spotkanie na Bemowie odbędzie się już najbliższą w sobotę o godzinie 20:35. Gra toczy się do trzech zwycięstw.



Pierwsza kwarta przebiegała po myśli legionistów i zakończyła się trzypunktowym prowadzeniem. W połowie drugiej odsłonie goście przejęli inicjatywę i na przerwę schodzili wygrywając 43-41. Po zmianie stron podopieczni Wojciecha Kamińskiego na moment objęli prowadzenie, ale następnie szczecinianie odskoczyli na 9 oczek (57-66). Na szczęście jeszcze przed końcem trzeciej kwarty legioniści odrobili straty i przed decydującymi dziesięcioma minutami na tablicy widniał wynik 66-67. Czwarta kwarta to zacięta walka z obu stron. Na minutę przed końcem goście prowadzili jednym punktem (81-82), ale następnie Melvin trafił za trzy i zrobiło się niebezpiecznie dla Legii. Watson odpowiedział ładnym wsadem i 35 sekund przed końcem trener Kinga wziął przerwę na żądanie. Ofensywna akcja gości się nie powiodła i atakujący Grzegorz Kulka został sfaulowany, a następnie dwa razy trafił do kosza i zrobił się remis 85-85. Jeszcze przed końcową syrenę próbę trafienia za trzy podjął Purvis, ale nie trafił i do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka.



Ta zaczęła się źle, bo szczecinianie szybko objęli czteropunktowe prowadzenie. Następnie jednak celna trójka Medforda i 5 punktów z rzędu Neala pozwoliły Legii odskoczyć na 4 punkty. Na 26 sekund przed końcem "Zieloni Kanonierzy" powiększyli przewagę do 6 oczek (97-91), a ostatecznie wygrali 99-91.





PLK: Legia Warszawa 99-91 King Szczecin

Kwarty: 21-18, 20-25, 25-24, 19-18, d. 14-6



Legia Warszawa [punkty, celne za trzy]

24. J. Morris 20 (2)

3. J. Karolak 14 (2)

8. L. Medford Jr 11 (2)

11. W. Lichodiej 9 (1)

91. D. Wyka 5 (1)

---

5. N. Neal 16 (1)

14. G. Kulka 15

33. E. Watson 5

31. G. Kamiński 4

2. B. Didier-Urbaniak 0

15. A. Linowski 0

99. J. Sadowski 0



King Szczecin [punkty, celne za trzy]

2. C. Melvin 18 (3)

4. T. Brown 16 (2)

44. R. Purvis 10

17. M. Fakuade 9

6. M. Zębski 2

---

55. J. Schenk 18 (4)

15. M. Bartosz 8

9. D. Wilczek 4

30. M. Lampe 3

14. W. Czerlonko 3 (1)

23. Z. Thomas 0

11. P. Kikowski -



Komisarz: R. Łabędź

Sędziowie: J. Zamojski, D. Lenczowski, T. Trybalski



Mecz bez udziału publiczności.



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz