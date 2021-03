Koszykówka

Koszykarze Legii z rekordową wygraną w ektraklasie

Poniedziałek, 29 marca 2021 r. 07:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii Warszawa ustanowili wczoraj rekord w wysokości zwycięstwa w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Legia pokonując Kinga Szczecin 137:43, czyli różnicą 94 punktów, zaliczyła również najwyższą wygraną w historii naszego klubu, bez względu na klasę rozgrywkową.



King na kończące sezon zasadniczy spotkanie do Warszawy wysłał ośmiu juniorów, którzy do stolicy ruszyli z samego rana w dniu meczu. Pierwotnie mecz obu drużyn miał zostać rozegrany tydzień wcześniej, ale ze względu na kilka zakażeń koronawirusem (oficjalnie nikt ze Szczecina nie podaje ile osób było chorych), Polska Liga Koszykówki postanowiła mecz przełożyć o tydzień i o parę dni przesunąć rozpoczęcie rywalizacji w play-off.



- Mieliśmy przecieki, że mogą przyjechać juniorami, ale były też takie, że siedzą na kwarantannie - czasami jak ktoś mija się z prawdą zbyt wiele razy, to nie wiadomo komu wierzyć. Jakby informacja ze Szczecina od początku była jasna i klarowna, wszystkim by się lepiej pracowało. Jak zobaczyłem zawodników, którzy przyjechali, to zrobiliśmy co mogliśmy - stanęliśmy strefą, graliśmy najprostsze rzeczy, nie presowaliśmy przeciwnika, aby zabrać im piłkę i upokorzyć. Chcieliśmy wygrać, bez urazów i kontuzji, i z jakimś poszanowaniem dla tych zawodników - powiedział na konferencji prasowej trener Legii, Wojciech Kamiński.



Wcześniejsza najwyższa wygrana w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce została również ustanowiona przez Legię, tyle że blisko 70 lat temu. 3 lutego 1952 roku nasz zespół pokonał Spójnię Gdańsk różnicą 85. punktów (108:23).



Koszykarze Legii kończąc sezon zasadniczy z bilansem 21-9 na miejscu drugim, osiągnęli najlepszy wynik... od ponad pół wieku.