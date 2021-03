Rezerwy

Terminarz Legii II do końca sezonu

Poniedziałek, 29 marca 2021 r. 16:33 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po 21. rozegranych kolejkach III ligi nastąpił podział na grupę mistrzowską i spadkową. Legia II Warszawa znalazła się w pierwszej ósemce tabeli i w najbliższych 14 kolejkach będzie walczyła o awans do II ligi. Strata do prowadzącej Pogoni Grodzisk Mazowiecki wynosi jednak aż 15 punktów, więc szanse są iluzoryczne. Łódzki Związek Piłki Nożnej ustalił terminarz do końca sezonu. "Wojskowi" zakończą rozgrywki wyjazdowym meczem aktualnym liderem.



22. kolejka - 3 kwietnia

Legionovia Legionowo - Legia II Warszawa



23. kolejka - 10-11 kwietnia

Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska



24. Kolejka - 17-18 kwietnia

Unia Skierniewice - Legia II Warszawa



25. kolejka - 24-25 kwietnia

Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok



26. kolejka - 1-2 maja

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Legia II Warszawa



27. kolejka - 8-9 maja

Polonia Warszawa - Legia II Warszawa



28. kolejka - 12 maja

Legia II Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki



29. kolejka - 15-16 maja

Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo



30. kolejka - 22-23 maja

Znicz Biała Piska - Legia II Warszawa



31. kolejka - 29-30 maja

Legia II Warszawa - Unia Skierniewice



32. kolejka - 5-6 czerwca

Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa



33. kolejka - 12-13 czerwca

Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Mazowiecki



34. kolejka - 16 czerwca

Legia II Warszawa - Polonia Warszawa



35. kolejka - 19-20 czerwca

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Legia II Warszawa