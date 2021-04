Z obozu rywala

Pogoń przed meczem z Legią

Piątek, 2 kwietnia 2021 r. 19:58 Maciej Frydrych, Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed warszawiakami nie lada wyzwanie, gdyż ich rywalem będzie aktualny wicelider. Pogoń ma za sobą fenomenalną rundę jesienną, w której w lidze przegrali zaledwie dwukrotnie z Cracovią oraz Górnikiem Zabrze. Była to świetna runda w ich wykonaniu, jednak schody rozpoczęły się na początku tego roku kalendarzowego. Szczecinianie z początku zanotowali dwa zwycięstwa, jednak następnie odpali z Pucharu Polski przegrywając z Piastem Gliwice. To właśnie po pucharowym blamażu "Portowcy" zremisowali z klubem z Gliwic w lidze, a następnie aż trzykrotnie przegrywali.



Dopiero podczas dwóch ostatnich kolejek wrócili na właściwe tory, ogrywając Jagiellonię Białystok oraz Lechię Gdańsk. Dotychczas Pogoń na swoim koncie zgromadziła 41 punktów. Do liderującej Legii traci siedem punktów, za to nad trzecim Rakowe Częstochowa ma cztery oczka przewagi. Szczecinianie strzelili 26 goli, co jest słabym wynikiem, gdyż warszawiacy zdobyli aż o 15 bramek więcej. Świetnie prezentują się natomiast w defensywie, gdyż stracili tylko 13 bramek, co jest zdecydowanie najlepszym rezultatem w Ekstraklasie. "Wojskowi" stracili aż o dziewięć goli więcej.



Najlepszym strzelcem "Portowców" jest Alexander Gorgon, który na swoim koncie ma pięć trafień w lidze i dołożył do swojego wyniku jeszcze dwie asysty. O jednego gola mniej zgromadził były legionista Michał Kucharczyk. Najlepszym asystentem w zespole naszego najbliższego rywala jest Jakub Bartkowski, który zanotował cztery asysty oraz strzelił jednego gola. Zdecydowanie Pogoń lepiej radzi sobie w defensywie, w czym jest duża zasługa bramkarza Dante Stipicy, który jest jednym z lepszych golkiperów w naszej lidze. Z pewnością legionistom nie będzie łatwo pokonać chorwackiego bramkarza.



Zimą Pogoń nie dokonała wielu wzmocnień. Do Szczecina trafił były piłkarz Legii Paweł Stolarski. 24-letni zawodnik trafił na Łazienkowską w trakcie rundy jesiennej sezonu 2018/19. Od tego czasu rozegrał 44 spotkania, w których zdobył dwie bramki. Ponadto świętował zdobycie mistrza Polski z naszym klubem. W obecnych rozgrywkach wystąpił w sześciu potyczkach. Dodatkowo do Pogoni trafił zawodnik, który latem 2018 roku wyjeżdżał z Polski jako wielki talent. Mowa oczywiście o Rafale Kurzawie, który zupełnie nie poradził sobie poza granicami naszego kraju. Najwięcej spotkań rozegrał we francuskim Amiens SC, w którego barwach rozegrał 14 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Dodatkowo wraz z FC Midtjylland zdobył Puchar Danii. Obaj mają jednak niewielkie szanse na to, by zagrać w sobotę z Legią.



Historia



Pogoń powstała 21 kwietnia 1948 roku, a po raz pierwszy w najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpiła w sezonie 1959. Do tej pory szczecinianie nie wywalczyli żadnego krajowego trofeum. Najbliżej byli w sezonach 1986/87 i 2000/01 gdy zajmowali 2. miejsce w końcowej tabeli I ligi. Trzykrotnie dotarli także do finału Pucharu Polski, ale za każdym razem musieli uznać wyższość rywali. W sezonie 2006/07 Pogoń spadła z Ekstraklasy. Odbudowa klubu rozpoczęła się od IV ligi a powrót do gronach najlepszych drużyn w kraju nastąpił od sezonu 2012/13. Od tamtej pory najwyższym miejscem na koniec sezonu, jakie udało się osiągać "Portowcom" jest szósta lokata. Zapowiada się więc na to, że obecny sezony będzie najlepszy w najnowszej historii klubu.



Legia z Pogonią mierzyła się do tej pory 113 razy. Aż 70 spotkań kończyło się wygranymi "Wojskowych", a "Portowcy" byli lepsi 24 razy. Bilans bramkowy wynosi 222-100 na korzyść warszawiaków. Najlepszym naszym strzelcem w tych spotkaniach był Lucjan Brychczy, który dwunastokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Ostatni raz obie drużyny spotkały się w październiku ubiegłego roku. W Szczecinie padł remis 0-0.



LEGIA WARSZAWA - POGOŃ SZCZECIN

1 1.82 X 3.75 2 4.80