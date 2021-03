Legioniści walczą o awans

Decydujący mecz siatkarzy Legii

Wtorek, 30 marca 2021 r. 09:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę Legia Warszawa zmierzy się z Camperem Wyszków w decydującym meczu fazy play-off siatkarskiej II ligi. Za Legią i Camperem cztery spotkania. Po dwóch zwycięstwach Legii na własnym boisku, obie drużyny stoczyły dwa pięciosetowe boje w Wyszkowie. Legia oba mecze przegrała 2-3. Niezwykły przebieg miało czwarte spotkanie. Tie-break zakończył się zwycięstwem Campera 26-24. Rzadko kiedy rozgrywka tie-breakowa, normalnie tocząca się do 15 zdobytych punktów, przedłuża się tak bardzo i dostarcza kibicom aż tylu emocji.



Stawka środowego meczu jest wysoka. Zwycięzca awansuje do turnieju półfinałowego, zaplanowanego na 9-11 kwietnia.



Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności. Bezpośrednia transmisja meczu przeprowadzona zostanie za pośrednictwem kanału YouTube siatkarskiej Legii. Serdecznie zapraszamy do oglądania.





Legia Warszawa – KS Camper Wyszków

31 marca, godz. 20:00, Hala OSiR Mokotów, ul. Niegocińska 2a



Mecze Legii z Camperem:

13.03. Legia Warszawa 3-1 (23-25, 25-19, 25-16, 25-11) Camper Wyszków

Fotoreportaż z meczu - 20 zdjęć Hugollka



14.03. Legia Warszawa 3-1 (25-19, 25-27, 25-21, 25-12) Camper Wyszków

Fotoreportaż z meczu - 28 zdjęć Hugollka

Fotoreportaż z meczu - 33 zdjęcia Bodziacha



20.03. Camper Wyszków 3-2 (25-20, 14-25, 25-20, 22-25, 15-8) Legia Warszawa

Fotoreportaż z meczu - 28 zdjęć Hugollka



21.03. Camper Wyszków 3-2 (Sety: 19-25, 17-25, 25-22, 25-19, 26-24) Legia Warszawa

Fotoreportaż z meczu - 28 zdjęć Hugollka



Stan rywalizacji: 2-2