9-11.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 9 kwietnia 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę w Poznaniu piłkarze Legii zagrają z Lechem. Liczymy, że legioniści wygrają przy Bułgarskiej i utrzymają wysoką przewagę nad resztą stawki. Od piątku do niedzieli nasi siatkarze rywalizować będą w turnieju półfinałowym o awans do I ligi - ten odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim, a nasz zespół czekają trzy mecze. Do dalszej fazy rywalizacji o I ligę (turnieju finałowego) awansują dwie najlepsze drużyny z czterech z półfinałów. Transmisja meczów będzie miała miejsce na YT.



Futsaliści Legii mogą w niedzielę przypieczętować awans do ekstraklasy, na kolejkę przed końcem rozgrywek. Aby to uczynić, bez oglądania się na innych, Legia musi pokonać Victorię Sulejówek. Początek meczu o 14:00, transmisja na YT.



Rugbiści Legii rozegrają w sobotę pierwsze spotkanie w obecnym sezonie - na AWF-ie legioniści podejmować będą Watahę z Zielonej Góry. Z kolei rugbistki Legii w niedzielę od 10:00 wezmą udział w kolejnym turnieju Mistrzostw Polski, który odbędzie się również na AWF-ie, przy ul. Marymonckiej 34.



Z kolei w Sofii odbywają się zawody Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, gdzie do finałów awansowali Oktawia Nowacka (start dzisiaj) oraz Łukasz Gutkowski (finał w sobotę).



Rozkład jazdy:

09.04 g. 17:00 Legia Warszawa - WKS Wieluń [siatkówka, Grodzisk Maz., Zondka 6]

09.04 g. 20:00 Vitesse Arnhem - FC Den Haag

10.04 g. 12:40 Radomiak Radom - Termalika Nieciecza

10.04 g. 14:00 Legia Warszawa - Wataha Zielona Góra [rugby, AZS, Marymoncka 34]

10.04 g. 15:00 Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska [LTC 5]

10.04 g. 16:00 Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Sosnowiec

10.04 g. 16:00 Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg

10.04 g. 20:00 Legia Warszawa - UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki [siatkówka, Grodzisk Maz., Zondka 6]

11.04 g. 14:00 Legia Warszawa - Victoria Sulejówek [futsal, ul. Gładka 18]

11.04 g. 15:00 SMS PZPS I Spała - Legia Warszawa [siatkówka, Grodzisk Maz., Zondka 6]

11.04 g. 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa



Młodzież:



Jak poinformowała Akademia Legii:

"Zgodnie z decyzją Rady Ministrów obostrzenia zawarte w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2021 r. zostały przedłużone do niedzieli, 18 kwietnia. Oznacza to, że zaplanowane na ten okres mecze drużyn młodzieżowych Akademii Legii zostaną rozegrane w innym terminie."