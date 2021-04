6-8.04: Rozkład jazdy

Wtorek, 6 kwietnia 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek w Szczecinie, w hali przy ul. Twardowskiego, koszykarze Legii rozegrają trzecie spotkanie I rundy play-off EBL - rywalizacja o awans do półfinałów toczy się do trzech zwycięstw. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra od 17:30. Ewentualny mecz numer cztery odbędzie się w czwartek.



Jutro z kolei drugi zespół koszykarskiej Legii zagra rewanżowe spotkanie I rundy play-off II ligi z Łódzkim Klubem Sportowym. Rywalizacja na tym etapie toczy się systemem mecz i rewanż - łodzianie mają 4-punktową zaliczkę z pierwszego meczu w Warszawie. W drugiej rundzie na zwycięzcę czeka drużyna Rycerzy Rydzyna.



Rozkład jazdy:

06.04 g. 17:35 King Szczecin - Legia Warszawa [kosz]

07.04 g. 19:00 ŁKS Łódź - Legia II Warszawa [kosz]

ew. 08.04 g. 17:35 King Szczecin - Legia Warszawa [kosz]