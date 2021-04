Marciniak sędzią meczu z Pogonią

Szymon Marciniak został wyznaczony do sędziowania meczu 23. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Pogonią Szczecin. W obecnym sezonie arbiter z Płocka prowadził 4 spotkania stołecznego zespołu - 1 wygrane, 2 zremisowane i 1 przegrane. Pogoni sędziował dwukrotnie (1-1-0). Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Adam Kupsik, sędzią technicznym będzie Paweł Pskit, natomiast w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Konrad Sapela. Obsada sędziowska 23. kolejki: Wisła Płock - Piast Gliwice: Damian Kos (Gdańsk) Legia Warszawa - Pogoń Szczecin: Szymon Marciniak (Płock) Cracovia - Lech Poznań: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Górnik Zabrze - Warta Poznań: Paweł Raczkowski (Warszawa) Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

.... - 22 minuty temu, *.com.pl To już po 3 pkt odpowiedz

Stefan - 32 minuty temu, *.chello.pl Ja pie... zawsze ta pała... odpowiedz

praga pLn - 1 godzinę temu, *.orange.pl mam nadzieje ze to prima aprilis odpowiedz

Bródno - 1 godzinę temu, *.chello.pl ujowy łysy psikuta odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl szkoda ... odpowiedz

L fan - 4 godziny temu, *.chello.pl To robota Rudego z Przesmyckim odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Gościa "uwielbiam". Nieomylny, z rozdętym ego bufon który uwierzył w swoją wielkość. Teraz pełno takich dookoła. Co jeden to lepszy. odpowiedz

Daszka - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: co racja, to racja. Ale z dwojga (min.) złego, zdecydowanie wolę jego od... Frankowskiego.

Oczywiście, solidnie ocenimy jego "wielkość i nieomylność" tuż po zakończeniu meczu. A zapowiada się nie lada kibicowska gradka ! odpowiedz

Franco - 6 godzin temu, *.plus.pl Juz pograne... odpowiedz

Trey - 6 godzin temu, *.tpnet.pl A gdzie rozjemca z Torunia? odpowiedz

SF - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Myslalem ze bedzie P.Stefanski !! odpowiedz

Walerek - 7 godzin temu, *.netfala.pl Znowu ten krzywdziciel Legii. Do tego jeszcze Musiał musiał być na Varze. Czerwona dla Legii i karny dla Pogoni murowane. Pewne info. odpowiedz

1982 - 7 godzin temu, *.com.pl mam nadzieję, że to prima aprilis... odpowiedz

Marcin - 7 godzin temu, *.vbox.pl No to kopacze Pogoni beda padać w polu karnym jak koń po westernie,a ten celebryta napewno coś gwizdnie.Jędza-łapy przy sobie... odpowiedz

Pogoniarz - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Marcin: padać to ty będziesz z kolan na pysk odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 7 godzin temu, *.orange.pl To nie jest żadne zaskoczenie.... Cóż zrobić.... Jędrzejczyk pewnie z czerwoną..... odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @(Levinho) onet. pl: dlatego Jedzą na ławę. Lubię go i zakładam, że nie jest sabotażystą. Jest po prostu coraz słabszy... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.