Wyniki 23. kolejki Ekstraklasy

KibicCWKS - 4 godziny temu, *.chello.pl Ktoś oglądał mecz śląska na Podlasiu? Widziałem skrót i fajna konterka poszła, tak cały czas grali pod bramka i kontra czy może jednak ofensywie nastawieni? Pytam ze względu na Magierę. P. S lech już nawet nie jest duma Wielkopolski odpowiedz

Joop - 12 godzin temu, *.chello.pl W Poznaniu tylko Warta! odpowiedz

(L) uz - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Joop: Kogo obchodzi posrań, pomyliłeś fora. odpowiedz

Dm - 04.04.2021 / 20:34, *.plus.pl Czesiu już tam na ciebie czekają w Poznaniu zwolnią Żurawia i cię wezma odpowiedz

MarioL - 04.04.2021 / 12:04, *.wanadoo.fr Brawa dla Zagłębia Sosnowiec za 3-0 z Widzewem. odpowiedz

Cult King Warsaw - 05.04.2021 / 00:37, *.133.8 @MarioL : OOOOOOZAGŁĘĘĘĘĘĘĘBIIIEEEEEEEE! SOOOOOSNOOOOOOOOWIEEEEEEEEEEEC!!!!!!! odpowiedz

KibicCWKS - 4 godziny temu, *.chello.pl @MarioL : I dla Radomiaka za wygraną z miedzią w Legnicy odpowiedz

Szymon - 04.04.2021 / 07:27, *.chello.pl Muszę przypomnieć w posraniu znowu kur.. mają dość ha ha ha odpowiedz

Arek - 03.04.2021 / 23:49, *.tpnet.pl Podobno w poznańskich aptekach zwroty maści na ból dupy. Jest nie skuteczna. odpowiedz

(L)egia - 03.04.2021 / 23:42, *.virginm.net Widzę, że Poznańska Lokomotywa pędzi po mistrzostwo i jest nie do zatrzymania! odpowiedz

Yeti - 03.04.2021 / 22:35, *.play-internet.pl Legia powinna wysoko rozj.bać amikę za tydzień i po raz kolejny przyklepać mistrzostwo w posraniu. odpowiedz

Piasek - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Yeti : Chyba niemożliwe, za dużo kolejek do końca odpowiedz

miron - 03.04.2021 / 22:19, *.jmdi.pl A tymczasem posrań oficjalnie zwrócił się do Unii Europejskiej o dodatkowe transporty stoperanu bo już nie covid a sraczka olbrzymia tam panuje. odpowiedz

