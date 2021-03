Taktyka na Pogoń. Kadrowicze dołączą w czwartek

Środa, 31 marca 2021 r. 13:25 Woytek, źródło: Legionisci.com

Środowe zajęcia w Legia Training Center odbyły się w świetnych warunkach pogodowych. W treningu uczestniczyło 25 zawodników, w tym dwóch z drużyny rezerw - Oskar Wojtysiak i Kacper Gościniarek. Sztab szkoleniowy skupił się na ćwiczeniu założeń taktycznych na mecz z Pogonią Szczecin, który zbliża się wielkimi krokami. Jedynym minusem przygotowań do sobotniego spotkania jest brak kadrowiczów, którzy mają spore szanse zagrać od pierwszej minuty.



Fotoreportaż z treningu - 19 zdjęć Woytka



W czwartek o godzinie 17 większość z nich będzie już uczestniczyła w zajęciach - Josip Juranović jeszcze dziś wróci do Warszawy. Jedynie Walerian Gwilia, który dziś będzie reprezentował barwy Gruzji w meczu z Grecją, do stolicy dotrze w czwartek późnym wieczorem.



Podczas zajęć piłkarze byli podzieleni na dwie jedenastoosobowe drużyny. W gierkach nie brał jeszcze udziału Marko Vesović, który stopniowo zwiększa obciążenia.



Żółci: Boruc - Jędrzejczyk, Wieteska, Szabanow - Wszołek, Kisiel, Andre Martins, Skibicki - Kapustka, Kostorz (Lopes) , Luquinhas

Fioletowi: Cierzniak - Lewczuk, Miszta, Holownia - Wojtysiak, Gościniarek, Lopes (Kostorz), Tobiasz - Cholewiak, Włodarczyk, Rusyn





Mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin odbędzie się w sobotę o godzinie 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.



