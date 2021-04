Futsal

W sobotę legioniści zagrają w Gnieźnie

Piątek, 2 kwietnia 2021 r. 12:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiafutsal.com

KS Gniezno, najbliższy rywal futsalowej Legii plasuje się na trzecim od końca miejscu w tabeli pierwszej ligi, ale to drużyna, która potrafi urwać punkty faworytom ligi. W Gnieźnie punkty w tym roku stracił AZS UG i FC10 Zgierz. Legia nie może w żaden sposób zlekceważyć najbliższego przeciwnika, tym bardziej, że do zakończenia rozgrywek pozostały już tylko trzy spotkania.



Zawodnicy ze Zgierza charakterem wykazali się przede wszystkim w niedawnym spotkaniu z FC10 Zgierz, który cały czas plasuje się w ligowej czołówce i ma spore szanse na co najmniej baraże o awans do ekstraklasy. Zgierzanie od 22. minuty prowadzili w Gnieźnie już 3-0 i zapewne byli pewni wygranej, kiedy gracze z pierwszej stolicy Polski... strzelili cztery bramki (Alamenciak, Simiński, Urtnowski i Greser) i zwyciężyli. Podobnie zresztą było w przypadku rywalizacji z AZS-em UG, która miała miejsce w styczniu. Gdańszczanie prowadzili po 17. minutach 3-0 i również byli przekonani, że nic złego nie grozi im w tym meczu. Tymczasem gracze z Gniezna odpowiedzieli trzema bramkami (Kijaka, Kaźmierczaka i Woźnego) i zapewnili wyrwali faworytowi punkt. W ostatniej kolejce gracze z Gniezna przegrali na wyjeździe 2-5 z TAF-em Toruń.



Na własnym parkiecie gnieźnianie punktowali w sześciu z jedenastu rozegranych spotkań. Dla porównania na wyjazdach punkty zdobywali tylko w dwóch spotkaniach. Gracze z Wielkopolski mają wyraźne problemy ze strzelaniem bramek, czego efektem tylko 45 goli w dotychczasowych spotkaniach. Najwięcej zdobyli Mikołaj Bereźnicki (10), Marcin Greser (6) oraz Dariusz Rychłowski (6).



Zespół z Gniezna nie ma już żadnych szans na utrzymanie się w pierwszej lidze, ale mimo wszystko nie zamierza odpuszczać pozostałych do końca rozgrywek spotkań. Najlepszym dowodem na to jest tylko jedna porażka w ostatnich czterech spotkaniach. Podopieczni Adama Heliasza zremisowali m.in. w derbowym meczu z Best Drive Piła 5-5 oraz 4-4 w wyjazdowym meczu z We-Metem. Patrząc na to jak gnieźnieński zespół potrafić odwracać losy meczów, nawet przegrywając różnicą trzech bramek, od razu przypominają się nam dwa ostatnie mecze legionistów. W spotkaniu z AZS-em UG nasz zespół prowadził 3-0, by zremisować 3-3. Również niewiele brakowało, a w rywalizacji z Orlikiem Mosina legioniści roztrwoniliby trzybramkową przewagę. "Do takich meczów nikogo nie trzeba mobilizować, bo każdy będzie chciał się pokazać na 150% możliwości. Obiecujemy, że tanio skóry nie sprzedamy i zrobimy wszystko, by troszkę zepsuć humory tej mocnej drużynie" - zapowiadają przed spotkaniem z Legią zawodnicy z Gniezna.



W pierwszym meczu obu drużyn Legia pewnie zwyciężyła zespół z Gniezna 5-0. W sobotę na pewno musimy zagrać od samego początku skoncentrowani, aby nie dopuścić do sytuacji, jakie miały miejsce w dwóch ostatnich naszych spotkaniach, kiedy byliśmy świadkami nerwowych końcówek.



Mecz w Gnieźnie rozegrany zostanie w Wielką Sobotę o godzinie 18:00, w hali miejscowego GOSiR-u, im. Mieczysława Łopatki. Bezpośrednią transmisję będzie można śledzić na YouTube.



KS GNIEZNO

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 3-5-15

Bilans u siebie: 2-4-5

Bramki zdobyte/bramki stracone: 45:86



Skład: Dawid Dymek, Dawid Kasprzyk (bramkarze), Adam Alamenciak, Mikołaj Bereźnicki, Marcin Greser, Adam Heliasz, Mateusz Jedliński, Paweł Kaźmierczak, Piotr Kaźmierczak, Kamil Kijak, Damian Kołodziej, Szymon Lewandowski, Bogdan Oseichuk, Bartosz Simiński, Oktawian Solecki, Bartosz Szeliga, Jakub Szydzik, Szymon Urtnowski, Kacper Woźny.

trener: Adam Heliasz



Ostatnie wyniki: Widzew Łódź (w, 2:0), Dragon Bojano (d, 2:2), Legia Warszawa (w, 5:0), AZS UG Gdańsk (w, 5:2), Futsal Szczecin (d, 5:2), Futsal Obroniki (w, 5:1), Futbalo Białystok (d, 0:4), Best Drive Piła (w, 5:1), We-Met Kamienica Królewska (d, 1:4), FC10 Zgierz (w, 4:2), TAF Toruń (d, 1:5), Orlik Mosina (w, 3:1), Victoria Sulejówek (d, 4:4), Widzew Łódź (d, 1:3), Dragon Bojano (w, 5:1), AZS UG Gdańsk (d, 3:3), Futsal Szczecin (w, 0:5), Futsal Oborniki (d, 0:3), Futbalo Białystok (w, 5:0), Best Drive Piła (d, 5:5), We-Met Kamienica Królewska (w, 4:4), FC10 Zgierz (d, 4:3), TAF Toruń (w, 5:2).



Strzelcy bramek: Mikołaj Bereźnicki 10, Marcin Greser 6, Dariusz Rychłowski 6, Paweł Kaźmierczak 4, Adam Alamenciak 3, Adam Heliasz 2, Kamil Kijak 2, Szymon Lewandowski 2, Bartosz Simiński 2, Oktawian Solecki 2, Szymon Urtnowski 1, Kacper Woźny 1.



Termin meczu: sobota, 3 kwietnia 2021 roku, g. 18:00

Adres hali: Gniezno, ul. Sportowa 3 (hala im. Mieczysława Łopatki)

Pojemność hali: 1200 miejsc (mecz bez udziału publiczności)