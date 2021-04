Zmarł kibic Legii z Ostrołęki

Czwartek, 1 kwietnia 2021 r. 10:50 Ostrołęccy Legioniści

Po 10 dniowej walce pod respiratorem przyszła do nas najgorsza z możliwych wiadomości, naszego brata nie ma już wśród nas. Nad ranem 31 marca zmarł Łukasz Chełstowski "Chełsta", zabrał nam go COVID, miał zaledwie 35 lat i całe życie przed sobą...



Łukasz był współzałożycielem fanklubu Legii w Ostrołęce, jedną z osób decyzyjnych w FC oraz najbardziej aktywnych osób do samego końca na każdej płaszczyźnie.



Osoby, które znały Chełstę osobiście, wiedzą, że można było liczyć na niego zawsze - nie tylko w dzień meczowy, ale również na co dzień pod każdym względem. W chwilach próby zawsze pokazywał swój niezłomny charakter i był motorem napędowym do działania dla nas wszystkich. Był kibicem Legii Warszawa - przyjacielem - bratem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, który nigdy nie odmówił i zawsze był gotów do działania.



Wielokrotnie angażował się w propagowanie i zaszczepianie naszej pasji wśród starszych jak i najmłodszych kibiców - organizator wyjazdów dla dzieci na mecze, produkcji gadżetów, malowanie graffiti, rozdawanie legijnych planów lekcji w szkołach, robienie paczek dla dzieci z domu dziecka na święta... moglibyśmy tak wymieniać bardzo długo. Był dla nas wzorem do naśladowania - osobą zaangażowaną w życie kibicowskie na sto procent



Wiele czasu poświęcił temu, aby każde dziecko w przedszkolu czy szkole w Ostrołęce oraz powiecie było kibicem Legii. Na każdym kroku z dumą sławił najlepszy klub w Polsce.



Teraz pozostają z nami już tylko piękne wspomnienia o wspólnych wyjazdach za Legią po Polsce wzdłuż i wszerz oraz po całej Europie. Życie naszego kolegi niestety skończyło się zdecydowanie zbyt szybko - zbyt nagle, ale na pewno wiemy jedno, w jego życiu Legia Warszawa była najważniejsza do końca!



Chełsta dziękujemy Ci za te wszystkie lata i tysiące kilometrów przebytych ramię w ramię. Żaden z nas nie zapomni o Tobie - Do zobaczenia bracie w sektorze niebo.



Ostrołęccy Legioniści



Pogrzeb Łukasza Chełstowskiego odbędzie się w sobotę 3 kwietnia o godzinie 12:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym PGO przy ul. Krańcowej w Ostrołęce. Wszystkie osoby, które chcą pożegnać naszego przyjaciela proszone są o przybycie 15 minut wcześniej.