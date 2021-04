Mecz z Lechią w niedzielę

Znamy dokładny terminarz meczów Legii do końca kwietnia. W ramach 27. kolejki ekstraklasy, podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się z Lechią Gdańsk 25 kwietnia (niedziela) o godz. 17:30. Tym samym w ciągu siedmiu dni stołeczny zespół rozegra trzy ligowe spotkania. Najpierw z Cracovią u siebie, a następnie z Piastem na wyjeździe.



Terminarz meczów Legii:

03.04. (SO) 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

11.04. (ND) 17:30 Lech Poznań - Legia Warszawa

18.04. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Cracovia

21.04. (ŚR) 20:30 Piast Gliwice - Legia Warszawa

25.04. (ND) 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Waszawa





