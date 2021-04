Kapustka: Przed Pogonią trudne zadanie

Czwartek, 1 kwietnia 2021 r. 16:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Każdy z nas obserwuje mecze ligowe innych drużyn. Wiemy czego się spodziewać po Pogoni, ale decydująca w tym meczu będzie nasza dyspozycja. Przed Pogonią trudne zadanie, by na naszym boisku zmierzyć się z liderem ekstraklasy. Nie możemy się nikogo obawiać, tylko zagrać to, co najlepiej umiemy - mówi Bartosz Kapustka.







- Statystyki szczecinian pod względem straconych goli mogą robić wrażenie, ale my z każdym meczem w tym roku czujemy się coraz lepiej i strzelamy coraz więcej goli. Jak skuteczność nie będzie zawodzić, to uważam, że wykreujemy sobie mnóstwo sytuacji do tego, żeby ten mecz po prostu wygrać.



- Przerwa na kadrę nic nie zmienia. Codziennie spotykamy się na treningach, każdy jest czymś nowym. W miniony weekend mieliśmy wolne i mogliśmy odetchnąć, ale to niewiele zmienia. Do sobotniego meczu przygotowujemy się w taki sam sposób jak do poprzednich.