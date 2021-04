Powrót kadrowiczów

Czwartkowy trening poprzedziła odprawa na mecz z Pogonią. W zajęciach wzięli udział niemal wszyscy kadrowicze, zabrakło jedynie Waleriana Gwilii , który do Warszawy wróci dopiero późnym wieczorem. Fotoreportaż z treningu - 23 zdjęcia Woytka Normalnie z drużyną trenował Filip Mladenović , który nie znalazł się w kadrze meczowej w dwóch meczach reprezentacji. Krócej zajęcia miał jedynie Josip Juranović , który we wtorek rozegrał całe spotkanie w barwach Chorwacji. Po rozgrzewce i grze w dziadka, przyszła pora na taktykę, która wypełniła całą jednostkę treningową. Zespół był podzielony na dwie drużyny. Łatwo wywnioskować, która jedenastka ma większą szansę na występ od pierwszej minuty w sobotę: Żółci: Miszta - Jędrzejczyk, Wieteska, Szabanow - Juranović (Wszołek), Slisz, Andre Martins, Mladenović - Kapustka, Pekhart, Luquinhas Fioletowi: Cierzniak - Skibicki, Lewczuk, Hołownia - Kisiel, Lopes, Muci, Cholewiak - Rusyn, Włodarczyk (Kostorz), Yaxshiboyev Piątkowy trening rozpocznie się o godzinie 17 i będzie zamknięty dla mediów.

Rado - 5 godzin temu, *.com.pl Słubicki na obronie?? odpowiedz

Rado - 5 godzin temu, *.com.pl @Rado: Skibicki odpowiedz

Raf - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Rado: Krzysztof Skiba. Transfer z klubu Big Cyc odpowiedz

Dhdj - 4 godziny temu, *.mm.pl @Rado: pewnie na wahadle odpowiedz

Rado - 4 godziny temu, *.com.pl @Dhdj: No raczej w środku bo 3 obrońców grali odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Raf: facet to świnia odpowiedz

