Będziedobrze - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl wpis . Z lotu drona wygląda jeszcze ładniej niż z ziemi ; - ) odpowiedz

R-7 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zdecydowanie biały! odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Bialo - zielony 2 ! LEGIA !!! odpowiedz

eLeLeL - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Wszystkie zajebiste!

JAKBY KOSZULKI MECZOWE BYŁY NA RAKIM POZIOMIE... odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl Piękny ten nowy ! Legia to jednak potęga ! odpowiedz

Bródno - 3 godziny temu, *.chello.pl najładniejszy 162. odpowiedz

Bezprzykladny - 4 godziny temu, *.ibrowse.com Jaki autocar... Na piechote k.. wa, w ramach rozgrzewki przed meczem !!! Lol a tak na powaznie to nowy bialy wymiata ! Pozdro odpowiedz

Legia to my - 4 godziny temu, *.chello.pl Brakuje wypisanych tytułów MP.

Wiocha musi wiedzieć,kto przyjechał;-) odpowiedz

I do przodu - 4 godziny temu, *.chello.pl Za Lesniodorskiego autokary miały po 6 kół, a Mioduskiego stać tylko na czterokołowce. Licznik wstydu bije prezesie, ile jeszcze dni bez sześciu kół? Alleluja! odpowiedz

jot - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @I do przodu: jakby im czołg kupił i miałby dużo kółek to byś chodził zachwycony :-))) odpowiedz

Klasyk - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @I do przodu: a podwozie tez bylo zle :) odpowiedz

Biały - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Bardzo ładny odpowiedz

Mat - 4 godziny temu, *.mm.pl Wszystkie piękne odpowiedz

Mr Dre - 4 godziny temu, *.centertel.pl Biało zielony 2 brakuje jakiś fajnych felg

odpowiedz

Trek - 5 godzin temu, *.orange.pl ten pierwszy był najlepszy. idealnie skomponowane barwy! odpowiedz

Debeściak - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Trek: najlepszy był ten który zgarnie najwięcej klikõw odpowiedz

